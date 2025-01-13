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社會 社會焦點 保障人權

吳明達收保護費挨子彈！槍手當庭求輕判：想陪剛生產的妻子

▲▼ 吳明達槍手 。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲槍手彭郁翰朝威震集團前董座吳明達開槍，今開庭強調很後悔。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

威震集團成員吳明達去年於北市「天龍三溫暖」外遭槍擊，槍手彭郁翰指出，因不滿吳派人向其經營的咖啡廳收取保護費，埋伏於現場，朝吳及其友人連開5槍，造成吳手部中槍、同行少年腳部受傷，彭遭收押起訴。士林地院今（13）日開庭審理，彭男否認有殺人犯意，強調只是警告，並在庭上懇求交保，以便陪伴剛生產的妻子和孩子。

彭郁翰（34歲）仍否認殺人犯意，供稱僅瞄準吳明達腿部開3槍，並補充稱朝地面開了2槍。他的辯護律師表示，彭與吳並無深仇大恨，僅因保護費糾紛衝動行事，開槍目的是警告而非殺害。律師強調，傷勢僅集中於腿部與手部，未瞄準致命部位，顯示彭並無殺人動機。且彭未將槍內所有子彈射出，也未趁吳明達腿部中彈行動不便時再補槍，足見其並無殺人意圖，請求法院從輕量刑。

▲▼吳明達遭槍擊，吳明達轉院。（圖／記者黃彥傑攝）

▲吳明達遭槍擊轉院畫面。（資料圖／記者黃彥傑攝）

公訴檢察官在庭上指出，被告因不滿吳明達派人收取保護費，於案發當日埋伏並持槍射擊。檢方認為，監視器畫面顯示，彭在距離吳1到2公尺處射擊，雙手持槍瞄準吳明達腰部與腹部等致命部位，並連開5槍。雖然彭聲稱僅有傷害故意，朝腿部與地面射擊，但檢方表示其供詞與監視器畫面明顯不符，且射擊部位包含人體重要器官，極可能導致內臟或動脈破裂造成死亡，構成殺人未遂，依法請求從重量刑。

彭郁翰在庭上情緒激動，表示已在看守所內深刻反省自己的衝動行為。他誠懇地向法官求情，「如果能再選擇一次，我不會衝動行事，讓我老婆擔心。」態度謙卑，語氣充滿悔意；最後提及，妻子最近剛生產，因身陷看守所，無法陪伴妻子進產房，讓他深感內疚不已，希望有交保的機會，盼能在服刑前多陪伴妻子與新生的孩子，履行作為父親與丈夫的責任。

庭末審判長諭知全案辯論終結，下月25日上午11時宣判，並解除彭郁翰的禁見與通信限制。

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