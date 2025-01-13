獨／麥當勞少女獲不起訴！生前淪詐騙被告　仍有一案偵辦中

▲北市麥當勞少女疑遭主管性侵輕生，生前又捲進詐騙案。（圖／翻攝自Threads）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名17歲少女在麥當勞打工期間，疑遭受主管性侵，她在離職後選擇結束自己的生命。其母悲痛欲絕，於社群網站發文悼念，字裡行間充滿對女兒的無限思念與深切痛楚。然而，檢警調查發現，少女生前曾將銀行帳戶及提款卡提供給不明人士使用，導致多名受害人匯款受騙。士林地檢署經調查後，予以不起訴處分，原因曝光。

據警方調查，少女於去年6月初在臉書瀏覽到一則求職貼文，誤信其中內容，與不明人士透過通訊軟體LINE加為好友，並被介紹給詐欺集團成員「翊丞」。在「翊丞」的指示下，少女將其新申辦的中國信託銀行帳戶提款卡及密碼交付給另一名詐欺成員「涵」。

該帳戶隨後被用作詐騙工具，詐欺集團假藉「在社群媒體按讚、追蹤即可輕鬆賺取高額獎勵金」的名義，誘騙2名受害人上當，分別匯款1萬5千元及2萬4800元至該帳戶。

詐欺集團利用社群媒體行銷手法，設下高報酬低門檻的陷阱，聲稱只需簡單操作，如按讚追蹤帳號即可輕鬆獲利，藉此誘騙受害人匯款參與虛假活動，實際上這些款項被迅速轉移，成為集團洗錢的工具。事後，2名受害人察覺異常而報警，警方循線追查，發現少女涉有幫助詐欺及洗錢之嫌，違反刑法及洗錢防制法，依法函送地檢署偵辦。

然而，檢方日前調閱資料後確認，該少女已於去年11月7日死亡，距今已有67天。根據《刑事訴訟法》第252條第6款規定，對於已故被告應作不起訴處分。至於少女生前涉嫌使用母親提款卡作為網拍交易的收款帳戶，該部分已另案偵辦中。