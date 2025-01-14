登山迷途莫驚慌！　台南市特搜隊強化山域訓練保民安康

▲台南市消防局特搜大隊，14日在梅嶺古道「獵鷹尖」辦理「山域專業救援訓練」，作為教學場域及實地練習。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因山林解禁政策以來，吸引了各地慕名而來的登山好手，成群或獨攀為尋求挑戰攀登，致山域意外事故發生，迷途案件與日俱增，讓消防人員執行任務時倍增考驗，台南市消防局特搜大隊於14日在梅嶺古道「獵鷹尖」辦理「山域專業救援訓練」，作為教學場域及實地練習。

這次訓練參訓人員共計15人，持續精進技能及彼此默契，執行及強化山域事故災害勤務應變效能。本次訓練課程設計分為救災安全觀念、風險管理、基本登山要領、山域意外事故救援器材操作、地圖判圖及GPS定位定向技術、固定點架設、繩索拖拉救援技術系統操作、傷患打包搬運訓練(扁帶、搬運背架、SKED)及困難地形通過等課程，透過本次的專業訓練強化各項搶救技能及救災安全觀念，以確保救災人員基本安全保障外並降低登山事故的生命財產損失。

市長黃偉哲表示，近年市府團隊用心將；台南打造成宜居的城市，推動經濟發展的同時，也持續豐富觀光資源，台南擁有八大郊山景點，是民眾及山友從事郊山健行愛好的路線，如關子嶺大凍山步道、碧雲火泉步道(水火同源登山步道)、梅嶺登山步道、崁頭山步道、龍麟山步道、竹子尖山步道、獵鷹尖一線天步道及六溪香路古道，八大景點各具風情及山林美景特色，請民眾從事登山活動前務必做好準備，並鍛練好自身體能及結伴同行，相信所有人都能平安快樂的盡情享受山林之美。

消防局長李明峯指出，山域事故發生地處偏遠，萬一若不幸發生迷途狀況時，切勿驚慌，提醒大家牢記「STOP」口訣，善用離線地圖APP，到通訊位點撥打緊急救難號碼112，等待救援。期待透過這次山域搜救技能訓練，強化台南市消防山域搜救技能，作為市民安全之屏障。