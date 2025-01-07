　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

躲山林「神秘山地連部隊」　昔用弓箭、做陷阱！今檢討轉型升級

▲▼山地連官兵。（圖／軍聞社）

▲山地連官兵。（圖／軍聞社）

記者陶本和／台北報導

監察院日前一份調查報告指出，國防部賦予「山地連」的任務，仍為傳統構想，未重視山地連戰力及訓練，且裝備不足，無法發揮應有戰力。至於何謂山地連？這是「後備山地連部隊」，是一支神秘的部隊，平時分佈在全台山區，根本不見人影，戰時可以迅速集結執行山地作戰，不僅熟稔戰術戰技，更以野外求生能力，擅長就地取材、陷阱製作，過去還能以弓箭為無聲武器，只是近年也逐步在進行調整。

監察院在2024年12月時，發佈一份山地連相關調查報告，內容點出國防部未能正視山地連的戰力，未依據其部隊特性與時俱進統籌檢討戰時任務目標，仍賦予「固守淺山要隘及協防重要關鍵基礎設施」傳統戰爭模式之任務。

該報告認為，台灣地理位置鄰近中國大陸，敵我雙方先進武器投射距離均已加大，台灣因為縱深不足，全島都已經是敵方攻擊範圍，而且中共可能直接攻擊花東地區及所有重要基礎設施，故未來各種戰爭模式中，我已無前後方之分。

事實上，所謂的「山地連」，也就是「後備山地連部隊」，原民鄉成立27個山地基幹連，連長原本是聘雇性質的退役軍官擔任，但在2024年實施新式教召後，後備指揮部改派現役軍官，並且送到特戰中心，進行特戰訓練，就連過去會使用的無聲武器「弓箭」、陷阱設置等作戰模式也稍有調整，轉型執行固守淺山要隘任務。

對於山地連的訓練與任務轉型，過去也一直有在討論，好比考量中共的武力投射能力，認為中共只要控制入山道路，就可以阻絕躲藏在山林中的武裝部隊無法獲得補給；不過，也有一派人認為，山地連仍有戰術價值，尤其是「雷達站」、「通訊站」等關鍵基礎設施的防護，但不可否認的是，山地連仍在使用老舊的武器，通聯能力也明顯不足。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略
快訊／日職強投加盟統一獅！
強烈冷氣團要來了！　連3天低溫不到10度
快訊／尹錫悅慘了！南韓法院批准「延長」逮捕令期限
西藏強震「釀95死」！　達賴喇嘛發聲了
莒光號「門沒關就駛離」竟是旅客惡意阻擋　台鐵：可罰百萬
王天佑翻牆「瞬間後悔」　落網第一句話：太冷了！
快訊／淡水23歲男7樓墜落！多處骨折倒血泊
快訊／賴清德關心西藏強震：心與西藏人民同在　慰問罹難者家屬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

躲山林「神秘山地連部隊」　昔用弓箭、做陷阱！今檢討轉型升級

金山香甜地瓜一直被偷吃農民困擾　誘捕到偷竊犯「鼬獾」

卓榮泰接見「美台商業協會」訪團　盼解決台美雙重課稅問題

警消年改三讀致預算支出大增　行政院遺憾：研議各種憲法救濟

警消年改獨厚這族群　銓敘部遺憾：退撫公平對待原理完全喪失

與黃揚明拍桌互嗆走人？　凌濤堅持：國民黨直球終結民進黨罷免

快訊／賴清德關心西藏強震：心與西藏人民同在　慰問罹難者家屬

退警年改三讀！被綠批背棄理念　黃國昌：個人支持年金永續從未動搖

警察年改三讀　時力憂退撫基金提早破產「青壯世代警察承擔風險」

從數字看「以罷制罷」！藍營鎖定雙北4綠委　吳思瑤是頭號目標

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

邱軍撞死計程車司機「肇逃2天」　照常上工唱跨年：一起變更好

三重傾斜民宅「20：49突然倒下」　住戶來不及取物痛哭！

#邱軍 撞亡運將稱「以為石頭」　家屬怒嗆肇逃：是不是人啊

#三重 民宅傾斜災情惡化！牆、地斷裂擴大撤離14戶

成毅「在哪跌倒就在哪社交」

躲山林「神秘山地連部隊」　昔用弓箭、做陷阱！今檢討轉型升級

金山香甜地瓜一直被偷吃農民困擾　誘捕到偷竊犯「鼬獾」

卓榮泰接見「美台商業協會」訪團　盼解決台美雙重課稅問題

警消年改三讀致預算支出大增　行政院遺憾：研議各種憲法救濟

警消年改獨厚這族群　銓敘部遺憾：退撫公平對待原理完全喪失

與黃揚明拍桌互嗆走人？　凌濤堅持：國民黨直球終結民進黨罷免

快訊／賴清德關心西藏強震：心與西藏人民同在　慰問罹難者家屬

退警年改三讀！被綠批背棄理念　黃國昌：個人支持年金永續從未動搖

警察年改三讀　時力憂退撫基金提早破產「青壯世代警察承擔風險」

從數字看「以罷制罷」！藍營鎖定雙北4綠委　吳思瑤是頭號目標

婆婆做的蛋糕釀3死　驗出超濃砒霜！媳婦疑「麵粉下毒」害全家

花23.7億蓋出「智障」外役監　獄方嚴格督工「智能已恢復98％」

《魷魚遊戲2》哲秀彩蛋演員真實反映曝　任時完預告「絕對會爆哭」

339萬起！賓士「GLE休旅車新年式」開賣　全車系配備有感升級

體育署升格「運動部」！拚今年掛牌運作　台灣運動發展邁向新階段

專挑熟女騙感情！車手扮男公關吃飯約會+上床　吸金4千萬

快訊／統一獅網羅日職強投！領隊蘇泰安：「賓士哥」已確定簽下

八德外役監遭批新建工程爆爛尾　獄方：嚴格督工要求履約完工

全球最新「IQ排行」出爐！中國人最聰明居冠　拉高地球人平均

躲山林「神秘山地連部隊」　昔用弓箭、做陷阱！今檢討轉型升級

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

政治熱門新聞

警察年改三讀　所得替代率80％、退警月領7.4萬「比部會次長高」

柯建銘預告「大罷免時代」來臨　黃暐瀚曝3標準：危險席次寥寥可數

退警年改三讀　柯建銘「當然提釋憲」：難道會坐以待斃嗎？

藍綠共識大罷免潮　綠委嗆藍「倒閣就好」：我們38席陪你重選

快訊／救國團解套！　立法院三讀登記旅館業「落日條款」再延5年

為「國民黨以罷制罷」互槓！　黃揚明拍桌、凌濤嗆「扭曲了什麼」

跨年舞台搭建「主唱墜亡」北市罰廠商30萬元

藍黨團喊罷38區域綠委　第一階段戰略曝

支持「警消年改」等3修正草案　黃國昌曝民眾黨團態度

柯未捐木可450萬？陳智菡列7協會明細

王定宇、柯建銘為徐巧芯吵架　本人發聲了

從數字看「以罷制罷」！藍營鎖定雙北4綠委　吳思瑤是頭號目標

國民黨嗆罷免38綠委反制　柯建銘反嗆「不要縮」：黨團等很久了

快訊／賴清德關心西藏強震：心與西藏人民同在　慰問罹難者家屬

更多熱門

相關新聞

南消一大辦理搶救演練增進RIC救援訓練

南消一大辦理搶救演練增進RIC救援訓練

近年來電動車盛行，但電池起火等意外也日漸增加，為讓消防人員在應對此類火災時能保障安全及更有效率，台南市消防局第一救災救護大隊於7日在新營區營新醫院附設護理之家-康睿大樓模擬地下室電動車引發火警，運用滅火毯進行搶救演練。

柯建銘稱立委不能彈劾　籲議事人員別隨藍起舞「自己退休金自己保」

柯建銘稱立委不能彈劾　籲議事人員別隨藍起舞「自己退休金自己保」

柯建銘嗆要彈劾藍委　劉靜怡：北韓法學？

柯建銘嗆要彈劾藍委　劉靜怡：北韓法學？

快訊／新年首度！共軍聯合戰備警巡　上午22架次共機「四面環台」

快訊／新年首度！共軍聯合戰備警巡　上午22架次共機「四面環台」

陸DeepSeek-V3訓練成本不到600萬美元 預訓練2個月僅用2048塊GPU

陸DeepSeek-V3訓練成本不到600萬美元 預訓練2個月僅用2048塊GPU

關鍵字：

山地連監察院國防部戰力訓練

讀者迴響

熱門新聞

即／三重傾斜民宅倒下！住戶來不及取物痛哭

KTV包廂變刑場！他被暴打「眼球掉地」慘失明

警察年改三讀　所得替代率80％、退警月領7.4萬「比部會次長高」

建商挖垮民宅！三重受災戶悲控損失千萬

不只邱軍！這「2藝人」也曾酒駕撞死人

婆婆下令「輪流住院照顧大姑」　媳當場擊落！千人拍手

即／王天佑「綠島逃獄7.5hrs」　藏匿地點曝光

快訊／邱軍撞死運將持續神隱…媽媽道歉

「急診上班請戴N95」醫護嘆：又要窒息了

北市獸父警「7年性侵348次」！女兒慘淪酒後洩慾機器

仁川機場「狂傳一票災情」　台灣旅客勸世：沒趕上飛機

高雄女不信被詐騙！騙警察慘賠5627萬

3AV女優「全裸露臀演屍體」拍8小時　電視台還演男主角被水桶

根本白吃！5保健食品「搭配禁忌」曝　營養師：都死翹翹了

西藏6.8地震已致32死　居民嚇：被搖醒

更多

最夯影音

更多

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

#林昱珉 赴宜蘭當12天補充兵！ 新北府前廣場搭巴士前往 #服役

警開槍畫面曝！男掛假車牌拒檢逆向狂飆　中彈才停下

#三重 傾斜民宅20：49突倒下！住戶來不及取貴重物品痛哭

歌手 #邱軍 開車撞死 #小黃運將 ！　疑酒駕 #肇逃 2天才到案

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面