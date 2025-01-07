躲山林「神秘山地連部隊」　昔用弓箭、做陷阱！今檢討轉型升級

▲山地連官兵。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

監察院日前一份調查報告指出，國防部賦予「山地連」的任務，仍為傳統構想，未重視山地連戰力及訓練，且裝備不足，無法發揮應有戰力。至於何謂山地連？這是「後備山地連部隊」，是一支神秘的部隊，平時分佈在全台山區，根本不見人影，戰時可以迅速集結執行山地作戰，不僅熟稔戰術戰技，更以野外求生能力，擅長就地取材、陷阱製作，過去還能以弓箭為無聲武器，只是近年也逐步在進行調整。

監察院在2024年12月時，發佈一份山地連相關調查報告，內容點出國防部未能正視山地連的戰力，未依據其部隊特性與時俱進統籌檢討戰時任務目標，仍賦予「固守淺山要隘及協防重要關鍵基礎設施」傳統戰爭模式之任務。

該報告認為，台灣地理位置鄰近中國大陸，敵我雙方先進武器投射距離均已加大，台灣因為縱深不足，全島都已經是敵方攻擊範圍，而且中共可能直接攻擊花東地區及所有重要基礎設施，故未來各種戰爭模式中，我已無前後方之分。

事實上，所謂的「山地連」，也就是「後備山地連部隊」，原民鄉成立27個山地基幹連，連長原本是聘雇性質的退役軍官擔任，但在2024年實施新式教召後，後備指揮部改派現役軍官，並且送到特戰中心，進行特戰訓練，就連過去會使用的無聲武器「弓箭」、陷阱設置等作戰模式也稍有調整，轉型執行固守淺山要隘任務。

對於山地連的訓練與任務轉型，過去也一直有在討論，好比考量中共的武力投射能力，認為中共只要控制入山道路，就可以阻絕躲藏在山林中的武裝部隊無法獲得補給；不過，也有一派人認為，山地連仍有戰術價值，尤其是「雷達站」、「通訊站」等關鍵基礎設施的防護，但不可否認的是，山地連仍在使用老舊的武器，通聯能力也明顯不足。