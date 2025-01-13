南消第五大隊強化人員自我防護技能　RIC種子訓練雙進化！

▲台南市消防局第五大隊，為建立所屬消防人員瞭解在執行火災搶救工作時，皆具備積極提升自我防護技能，並可即時介入搶救受困消防人員，舉辦強化緊急救援隊RIC之戰技戰術運用訓練。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第五大隊，為建立所屬消防人員瞭解在執行火災搶救工作時，皆具備積極提升自我防護技能，並在災害現場發生危急情況時，可即時介入搶救受困消防人員，提升緊急救援技巧，舉辦強化緊急救援隊RIC之戰技戰術運用訓練，以達成救人自救目的。

本次訓練由所屬各分隊主管及有教學熱忱之消防人員參與，將於日後擔任分隊種子教官，並運用所學在定期訓練中，分隊人員不單單在自救能力提升，透過課程項目評估處置、搜索定位、搬運及快速救援板運用等技能，以利強的救災時的團隊默契，亦藉此讓各單位在火場相互支援時，有一個救災的共同技能語言，讓救災安全的提升，亦可作為平時訓練時訓練之標準。

市長黃偉哲表示，消防人員於各項搶救災害中，扮演著重要的角色，加上建築日益新增，災害類型以不同往日，透過平時的各項訓練使消防人員對於自身安全、相關搶救效能及相關搶救安全都有相當大的提升，未來消防局在保障同人員救災安全的前提下，將持續精進救援能力，以確保市民生命、身體、財產安全。

消防局李明峯局長表示，救災時消防同仁視民眾生命財產為救災重點，平日的體技能訓練，每年度亦有滾動式檢討，不斷提升戰術運用，本次增添RIC緊急救援隊訓練，能大幅提升消防人員的救災安全及降低傷害，不僅能幫助我們達成安全救災，亦能維護市民安全。