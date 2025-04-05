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他被控殺妻坐牢！結果老婆「復活」出庭　還跟小王吃晚餐

▲▼監獄,坐牢。（圖／CFP）

▲印度一名男子被指控殺妻入獄，結果太太竟是與其他男人私奔了。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

印度卡納塔卡邦（Karnataka）發生離譜案件，男子蘇雷什（Suresh）被指控殺妻而入獄，未料1年半之後，他的妻子卻被發現「活得好好的」，跟陌生男子共進晚餐，最後才親自出庭，坦承與他人私奔。

《新德里電視台》報導，2020年12月，蘇雷什通報老婆失蹤，9個月後卻因為謀殺罪入獄。當時，警方尋獲一具女性遺骸，僅憑藉其身上的手鐲與服飾，就認定此人正是下落不明的瑪利格（Mallige），可能因為婚外情被發現，才會慘遭丈夫毒手。

檢警把女性遺骸送往實驗室檢測，但結果尚未出爐，就對法院提交起訴文件，最終導致蘇雷什坐了1年半的冤獄。未料，不僅血檢與DNA鑑定結果不符，今年4月1日，瑪利格更被目擊「復活」出現在鄰近城鎮，與一名陌生男子共進晚餐。

此案很快引起當局注意，瑪利格的母親與多位村民紛紛出庭作證，「她還活著，並且跟其他人私奔了」，但警方依然辯稱調查無誤。最後，瑪利格也被傳喚，親自站上證人席，她很快承認與其他男人私奔並結婚，但宣稱完全不知道蘇雷什的悲慘遭遇。

如今，法院要求檢警單位17日前提交內部調查報告，釐清為何出現如此誇張的冤假錯案，之後才會正式裁定蘇雷什無罪。

辯護律師表示，這是一起非常嚴重且罕見的案例，警方可能是為了一次辦完2起案件，才會密謀贓災蘇雷什。一旦法院宣判無罪，他將向高等法院請願，說明當事人被誣陷的創傷，尋求正義與賠償。同時，律師也呼籲，加緊調查女性遺骸的真實身分。

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