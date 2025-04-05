果粉哭了！　分析師：iPhone恐飆漲「破11萬天價」

▲ 今年秋季將上市的新iPhone價格恐怕飆漲。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普2日宣布對等關稅政策，對中國商品總關稅高達54%。分析師警告，此舉將使幾乎完全在中國組裝的蘋果公司（Apple）iPhone價格飆漲，最高可能達到3500美元（約新台幣11.5萬元）。

根據《每日郵報》，美國Wedbush Securities分析師艾夫斯（Dan Ives）警告，若iPhone轉回美國製造，成本將上漲2至3倍，終結1000美元入手iPhone的時代，「如果消費者想要一支3500美元的iPhone，我們應該在紐澤西州、德州或其他州生產」，「在我們看來，在美國生產售價1000美元的iPhone是不可能的」。

蘋果今年2月才宣布在美國投資5000億美元，盼能壓低產品售價。但艾夫斯指出，將蘋果10%的供應鏈從亞洲遷移至美國需耗費3年時間和300億美元，且伴隨重大生產中斷風險。

艾夫斯3日表示，iPhone等消費性電子產品在川普新關稅措施下恐怕首當其衝，直言在美國生產iPhone根本只是「幻想」，就算真的實現，也會造成售價翻漲，對美國消費者帶來嚴重衝擊。

蘋果每年銷售逾2.2億支iPhone，最大市場包括美國、中國及歐洲。iPhone 16系列售價最低為799美元（約新台幣2.6萬元），但艾夫斯預測，今年秋季將上市的新機售價可能超過目前的兩倍。