聯準會主席警告關稅將引爆通膨　川普喊話快降息「別再搞政治了」

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聯準會主席鮑爾警告關稅引爆通膨　川普喊話快降息「別再搞政治了」

▲▼美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

▲美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）4日公開表示，這波關稅措施超乎預期，增加了失業率攀升的風險，可能導致通膨持續升高、經濟成長放緩。對此，川普在旗下社群媒體上呼籲鮑爾「現在是降息最佳時機」，「別再搞政治了！」

根據《CNN》報導，鮑爾在華盛頓特區郊外一場活動中表示，「我們面臨著高度不確定的前景，以及失業率上升和通脹雙升的高風險。雖然關稅幾乎必然導致短期通膨壓力，但也可能造成更長遠的影響。」

報導引述分析指出，川普試圖透過關稅糾正貿易失衡，將生產轉移回美國製造業，但此舉恐導致經濟陷入「停滯性通膨」，即經濟成長停滯、失業率上升、通膨加速的惡性循環，美國聯準會恐將面臨如1970年代般的政策難題。

對此，川普在真相社群（Truth Social）喊話「現在是最佳降息時機」，還酸鮑爾「總是遲到」，「但現在有機會改變形象」。

川普在文中指出，「能源價格下滑、利率下跌、通膨下滑，連雞蛋價格都下降69%，就業機會持續增加，這是美國的一場重大勝利。」並在文末重申「鮑爾，請降息，別再搞政治了！」

▼美國總統川普喊話鮑爾盡快降息。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普2月9日在前往紐奧良的空軍一號專機發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

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