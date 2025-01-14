美爆無差別攻擊！持刀男商業區狂砍2死2傷　71歲空姐無辜波及慘死

▲考迪爾在丹佛發動無差別攻擊，造成2死2傷。（圖／翻攝自丹佛警方）

記者葉睿涵／編譯

美國科羅拉多州11日發生駭人命案，24歲男子考迪爾（Elijah D. Caudill）在丹佛（Denver）持刀發動無差別攻擊，造成2人死亡、2人受傷。目前，警方已將這名男子拘捕，但未發現其與受害者之間有任何联系，犯案動機暫時不明。

《紐約郵報》引述警方調查指出，考迪爾11日在第16街購物中心（16th Street Mall）附近持刀隨機刺傷4名路人。第一次刺傷事件發生在當天下午5時10分，一名男子下班後臉部被割傷，隨後自行前往醫院就診。

▲被考迪爾刺死的其中一名死者是71歲資深空服員萊弗諾，她最近才剛慶祝在美國航空待滿35年。（圖／翻攝自丹佛警方）

約10分鐘後，71歲的資深空服員萊弗諾（Celinda Levno）在附近被嫌犯刺傷喉嚨，緊急送院搶救後於12日上午不治身亡。據悉，萊弗諾生前任職於美國航空（American Airlines），她最近才剛慶祝在公司待滿35年，遇害當天只是要在丹佛短暫停留，不料卻意外遭遇死劫，令人痛心。

報導稱，第3起攻擊事件發生於下午5時56分，一名男子被刺傷軀幹，目前情況危急但預計能夠保住性命。警方隨後在附近捕獲考迪爾，並迅速將其拘留。當時，他身穿綠色冬衣、手持沾滿鮮血的大刀。不久後，當局在附近發現第4名受害者，他的背部有大面積刀傷，雖緊急送醫搶救，但仍於當晚宣告不治，不過這名死者的身分尚未被公佈。

警方暫時還未釐清考迪爾與4名受害者之間的關係，也尚未確定其作案動機，但調查顯示，考迪爾此前有多項犯罪前科，其中包括刑事破壞、打人、不雅暴露、搶劫未遂、襲擊等。目前，這名男子已被羈押，並面臨2項「一級謀殺」和2項「一級謀殺未遂」指控，不得保釋。