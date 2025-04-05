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東南亞成「對等關稅」重災區　分析：美劍指中國

▲▼中美關稅戰,對等關稅。（圖／路透社）

▲中美關稅戰。（圖／路透社）

文／中央社台北5日電

美國總統川普日前公布對等關稅稅率，對東南亞及南亞多個國家加徵高額關稅。美國有線電視新聞網（CNN）引述專家表示，這反映川普更廣泛的目標，就是針對將生產線轉移到海外的中國出口商。

川普日前宣布對等關稅稅率，對中國再加徵34%關稅，對一些東南亞及南亞國家加徵的關稅稅率更高，如柬埔寨49%、寮國48%、越南46%、斯里蘭卡44%等。

報導指出，中國駐柬埔寨大使館曾表示，去年柬埔寨有近一半的外國投資是來自中國。

▼中國曾在疫情期間援助柬埔寨大量新冠疫苗。（圖／路透社）

▲▼中國大陸援助柬埔寨新冠疫苗。（圖／路透社）

尤索夫伊薩東南亞研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）資深研究員尼加拉（Siwage Dharma Negara）表示，川普政策的真正目標是中國。

尼加拉表示，這是美國希望用來對抗中國產品從第三國進入美國市場的方式。

專門研究國際貿易的香港科技大學經濟學教授黎麟祥表示，這些國家與美國之間的巨大貿易逆差被用來證明對這些國家徵收高關稅是合理的，這也是中國投資轉向這些國家的跡象。

黎麟祥表示，美國也意識到這一點，所以川普想利用關稅對這些國家施壓，停止中國的投資。

▼越南一處工業園區。（圖／路透社）

▲▼越南工業園區。（圖／路透）

黎麟祥又指，川普在全球實施高額對等關稅，會令美國自己被孤立，而中國會成為全球貿易的領袖，「其他國家會嘗試實施更自由的貿易，我看到中國有動機去成為領袖。」

報導訪問台灣燈商Tim Hsu，他以往的投資重心在南中國，去年決定將投資分散到柬埔寨，就是要對沖川普在第二個任期可能會對中國徵收更高關稅的風險。

但川普日前宣布對等關稅稅率後，Tim Hsu表示，如果對柬埔寨的稅率不變，他將會撤出在柬埔寨的投資。

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