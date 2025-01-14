冰火夾擊！美「一國2個世界」　西部野火蔓延、暴風雪狂掃中東部

▲美國本周遭冰火夾擊，當局呼籲民眾注意。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國近期面臨極端天氣挑戰，一方面，加州持續遭受野火侵襲，聖安娜焚風（Santa Ana Winds）加劇火勢並導致數萬居民被迫撤離；另一方面，中東部多州又同時遭受暴風雪影響，大量降雪及低溫天氣對交通和居民生活帶來威脅。

▲洛杉磯野火將富人區「太平洋斷崖」化為廢墟。（圖／路透）

綜合外媒報導，加州爆發的野火自7日起延燒多日，目前已造成至少24死29失蹤。然而，當地13日又在刮起聖安娜焚風，導致大火迅速蔓延，吞噬大洛杉磯地區超過4萬英畝（約161.87平方公里）土地，燒毀數以萬計建築，美國國家氣象局更為此罕見發布「特別危險情況」紅旗警告（red flag warning）。

在豪宅林立的「太平洋斷崖」（Pacific Palisades）中，大部分建築已被洛杉磯野火夷為焦土，周圍街道處處可見房屋倒塌，過去繁華的社區如今宛如一片廢墟。目前，「斷崖大火」只有14%受控，逾9.2萬名居民被強制疏散，而政府也宣布當地進入公共衛生緊急狀態，警告濃煙和顆粒物可能對健康造成直接威脅。

▲在洛杉磯野火狂燒之際，美國中東部也將迎來暴風雪。資料照，與本新聞無關。（示意圖／達志影像／美聯社）

在西部野火危機尚未平息之際，美國中東部也面臨暴風雪和低溫的雙重挑戰，讓全國陷入冰火夾擊的關鍵時刻。懷俄明州、蒙大拿州、南達科他州，以及密西根州等地發出了冬季風暴警報，預計近日的降雪量將達12至24英寸（約30.5至61公分）。部分地區的道路因大雪濕滑難行，能見度也迅速下降，國家氣象局呼籲居民減速駕駛。

這股暴風雪還帶來強烈的北極冷空氣，預計將進一步影響美國東南部和東北部。奧克拉荷馬州到緬因預計出現降雪或混合雨雪，阿帕拉契山脈（Appalachians）部分地區則可能出現大範圍降雨和局部洪水，而冷空氣的持續南下預示更多挑戰即將到來。專家呼籲，民眾應在極端氣候出現之時保持警惕，及時關注官方發布的天氣和疏散資訊，以確保安全。