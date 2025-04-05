名單曝光！賴清德邀ICT大老會商關稅戰　與會者建議「謀定後動」

▲美國總統川普宣布開徵對等關稅。（圖／路透社）



記者陳家祥、陶本和／台北報導

為了導正貿易逆差，美國總統川普日前宣布對等關稅制度，為全球經濟投下震撼彈，台灣更將面臨32%重稅。為了因應川普接著要發佈針對半導體產品的關稅新制，據了解，總統賴清德、行政院長卓榮泰今（5日）下午邀集國內ICT大廠台積電、鴻海、廣達、仁寶、和碩等，赴總統官邸商討未來將面臨的美國關稅難題。

川普正式掀牌對等關稅新制，由於美國長年遭受不公平貿易對待，新關稅措施旨在保護美國製造業、降低貿易逆差，吸引企業回流美國。其中，出乎各界意料，台灣被計算出未來要課徵32%的對等關稅，高過主要競爭對手南韓的25%、日本的25%，引發各界討論。

由於川普政府此次決策帶有不確定因素，事前也無人預判到是以USTR的貿易順逆差作為計算公式，行政團隊已將極端狀態納入考量。副院長鄭麗君昨指出，針對關稅的估值是以10%為基礎值、最高推演到35%，「32%屬於極端情境，雖然已經推演，但不代表是合理，對這樣的稅率表達高度遺憾」。

事實上，行政團隊自3日凌晨起便零時差關注、啟動因應會議討論，府院也定調「嚴正強力交涉」立場。接著卓榮泰在4日先宣布總額880億（工業700億、農業180億）的短期協助方案，預計14日公布具體申請辦法及時程。除穩定國家內政外，涉外人士也啟動因應，已派員前往華府針對關稅議題進行交涉協商，且會加強談判力道。

至於這波不在範圍內的半導體、藥品、木材等同等項目，黨政人士表示，美國稅則陸續出來，計算方式也有不確定因素，但政府會持續關注並預備因應方案，若有結果會適時對外說明。

由於川普揚言「很快會開徵」晶片關稅，總統賴清德、行政院長卓榮泰今特別邀集國內ICT大廠進入官邸討論，參納產業界意見、共同商討未來將面臨的美國關稅難題。

據了解，今出席的企業代表包括鴻海集團董事長劉揚偉、仁寶集團董事長許勝雄、緯創總經理林建勳、電電公會理事長李詩欽、和碩集團董事長童子賢、ACER宏碁集團創辦人施振榮、ACER宏碁集團董事長陳俊聖、華碩集團共同執行長胡書賓、台積電資深副總+TSIA理事長侯永清、友達集團董事長+TCA理事長彭双浪。

面對川普的關稅新制，與會者認為各國因應方法不同，有報復、低頭或部分妥協，均認為要謀定後動。此外，每個國家狀況不同，美方亦未有最終定論，需要再觀察，贊同政府就手上籌碼進行談判，不急著掀牌，先提出產業安心方案，而今明2天於官邸登場的產業座談，目的在設立中長期因應戰略布局。

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）