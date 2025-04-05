　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

名單曝光！賴清德邀ICT大老會商關稅戰　與會者建議「謀定後動」

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲美國總統川普宣布開徵對等關稅。（圖／路透社）

記者陳家祥、陶本和／台北報導

為了導正貿易逆差，美國總統川普日前宣布對等關稅制度，為全球經濟投下震撼彈，台灣更將面臨32%重稅。為了因應川普接著要發佈針對半導體產品的關稅新制，據了解，總統賴清德、行政院長卓榮泰今（5日）下午邀集國內ICT大廠台積電、鴻海、廣達、仁寶、和碩等，赴總統官邸商討未來將面臨的美國關稅難題。

川普正式掀牌對等關稅新制，由於美國長年遭受不公平貿易對待，新關稅措施旨在保護美國製造業、降低貿易逆差，吸引企業回流美國。其中，出乎各界意料，台灣被計算出未來要課徵32%的對等關稅，高過主要競爭對手南韓的25%、日本的25%，引發各界討論。

由於川普政府此次決策帶有不確定因素，事前也無人預判到是以USTR的貿易順逆差作為計算公式，行政團隊已將極端狀態納入考量。副院長鄭麗君昨指出，針對關稅的估值是以10%為基礎值、最高推演到35%，「32%屬於極端情境，雖然已經推演，但不代表是合理，對這樣的稅率表達高度遺憾」。

事實上，行政團隊自3日凌晨起便零時差關注、啟動因應會議討論，府院也定調「嚴正強力交涉」立場。接著卓榮泰在4日先宣布總額880億（工業700億、農業180億）的短期協助方案，預計14日公布具體申請辦法及時程。除穩定國家內政外，涉外人士也啟動因應，已派員前往華府針對關稅議題進行交涉協商，且會加強談判力道。

至於這波不在範圍內的半導體、藥品、木材等同等項目，黨政人士表示，美國稅則陸續出來，計算方式也有不確定因素，但政府會持續關注並預備因應方案，若有結果會適時對外說明。

由於川普揚言「很快會開徵」晶片關稅，總統賴清德、行政院長卓榮泰今特別邀集國內ICT大廠進入官邸討論，參納產業界意見、共同商討未來將面臨的美國關稅難題。

據了解，今出席的企業代表包括鴻海集團董事長劉揚偉、仁寶集團董事長許勝雄、緯創總經理林建勳、電電公會理事長李詩欽、和碩集團董事長童子賢、ACER宏碁集團創辦人施振榮、ACER宏碁集團董事長陳俊聖、華碩集團共同執行長胡書賓、台積電資深副總+TSIA理事長侯永清、友達集團董事長+TCA理事長彭双浪。

面對川普的關稅新制，與會者認為各國因應方法不同，有報復、低頭或部分妥協，均認為要謀定後動。此外，每個國家狀況不同，美方亦未有最終定論，需要再觀察，贊同政府就手上籌碼進行談判，不急著掀牌，先提出產業安心方案，而今明2天於官邸登場的產業座談，目的在設立中長期因應戰略布局。

▲▼中華民國第16任總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼總統賴清德邀ICT產業代表赴官邸會商關稅戰。（圖／要聞中心製）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 8553 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／北捷府中站驚傳落軌！
快訊／朱育賢開轟達成千安　味全8比0領先富邦
哈孝遠怒帶台啤全隊退場抗議　SBL裁判沒收比賽
32%衝擊！驚傳企業被美方通知「休息6個月」　王惠美盼中央伸
日本觀光巴士連環撞47傷！台灣旅客還原撞擊瞬間
大甲媽出巡　鎮瀾宮人員被毆！阿志頭+9到案了
台幣升值、降汽車進口關稅！　趙少康列「九招救台灣」
快訊／名單曝光！賴清德邀ICT大老會商關稅戰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德政府「5大對美談判籌碼」曝光！　含美國最關心洗產地議題

32%衝擊！傳企業被美方通知「休息6個月」　王惠美盼中央伸援手

幕後／賴清德政府面對關稅戰2天忙什麼一次看　首要重點安穩企業

轟裕隆汽車「扶不起的阿斗」　王世堅：讓美國有理由對台課徵高關稅

台幣升值、降汽車進口關稅！　趙少康列「九招救台灣」

名單曝光！賴清德邀ICT大老會商關稅戰　與會者建議「謀定後動」

快訊／賴清德因應關稅戰官邸見ICT企業領袖　明見傳產、中小產業

美國課徵32%關稅！衝擊高雄螺絲、螺帽業　市府跨局處小組因應

賴清德露面舉「至少我們還有音樂」　他嗆：關稅戰還發這樣的影片？

「880億不足以應對」　綠委呼籲：參考越南零關稅模式與美國協商

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

#李珠珢 #南珉貞直接露香肩拼了！互動超萌且福利滿滿XD

木村拓哉離台　上前打招呼超暖

賴清德政府「5大對美談判籌碼」曝光！　含美國最關心洗產地議題

32%衝擊！傳企業被美方通知「休息6個月」　王惠美盼中央伸援手

幕後／賴清德政府面對關稅戰2天忙什麼一次看　首要重點安穩企業

轟裕隆汽車「扶不起的阿斗」　王世堅：讓美國有理由對台課徵高關稅

台幣升值、降汽車進口關稅！　趙少康列「九招救台灣」

名單曝光！賴清德邀ICT大老會商關稅戰　與會者建議「謀定後動」

快訊／賴清德因應關稅戰官邸見ICT企業領袖　明見傳產、中小產業

美國課徵32%關稅！衝擊高雄螺絲、螺帽業　市府跨局處小組因應

賴清德露面舉「至少我們還有音樂」　他嗆：關稅戰還發這樣的影片？

「880億不足以應對」　綠委呼籲：參考越南零關稅模式與美國協商

阿姆正妹女兒生了！　52歲升格當阿公「見超音波照震驚反應」被翻出

快訊／北捷府中站驚爆落軌！警消搜救中

台東市65處公車站牌加裝太陽能照明　提升夜間候車安全

索尼推《最後生還者2》PC重製祭祖　外媒狂吹比1代「好一百萬倍」

快訊／朱育賢開轟達成千安　味全8比0領先富邦

哈孝遠不滿判決怒帶台啤全隊退場抗議　SBL裁判沒收比賽惹議

龜殼花、紅斑蛇最常見！新北動保處籲掃墓遵守防蛇守則

林萱瑜爆「好姐妹當眾摟男友約接送」　怒掀3綠茶行為：永遠略過我

女童爬山撿到特殊石頭！　竟是3800年前「青銅器時代」護身符

16個月大嬰兒演員出道！遭轟荒唐「連話都不會說」　公司急發聲明

扮演醉後渣男行徑 相似度100%

政治熱門新聞

痛罵卓榮泰「廢物」　楊蕙如：邏輯錯亂

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰

卓榮泰拋共商國是　國民黨團提「5堅持」：民進黨有誠意就協商

王世堅勸柯建銘：不能意見不同就罵人匪諜

台被課32%關稅　他曝川普1點值得鼓掌

賴清德露面舉「至少我們還有音樂」　他嗆：關稅戰還發這樣的影片？

政院關稅記者會郭智輝呆坐原地　國民黨轟：不做事就快滾

不普發1萬？　張善政籲：中央可用5283億超徵稅收應對川普關稅

快訊／賴清德因應關稅戰官邸見ICT企業領袖　明見傳產、中小產業

力抗川普關稅　知情人士：已派員赴華府交涉「加大談判力道」

台灣遭課稅32％　財政部提「增補助＋減利息」救國內廠商

高關稅卓揆束手無策？　李艷秋酸：由柯建銘領銜談判「瘋癲中藏智慧」

名單曝光！賴清德邀ICT大老會商關稅戰　與會者建議「謀定後動」

卓內閣想2天僅提880億救產業　藍委諷：要有心理準備面對震撼

更多熱門

相關新聞

轟裕隆汽車「扶不起的阿斗」　王世堅：讓美國有理由對台課徵高關稅

轟裕隆汽車「扶不起的阿斗」　王世堅：讓美國有理由對台課徵高關稅

美國總統川普日前公布對等關稅名單，台灣遭祭出32％對等關稅，對此，民進黨立委王世堅昨（4日）受訪時表示，台灣過去60幾年來，一直以不合理的高關稅保護「裕隆汽車」，導致美國有理由對台灣課徵高關稅，他痛批，我們還要繼續保護這個阿斗，還要保護多久？

批「880億關稅方案」根本沒用！　趙少康列「九招救台灣」必須要用

批「880億關稅方案」根本沒用！　趙少康列「九招救台灣」必須要用

川普關稅「台灣保健品市場」恐受重擊　藥廠業者憂喪失代工優勢

川普關稅「台灣保健品市場」恐受重擊　藥廠業者憂喪失代工優勢

歐巴馬籲「做出犧牲」抵制川普政策

歐巴馬籲「做出犧牲」抵制川普政策

東南亞成關稅重災區　分析：美劍指中國

東南亞成關稅重災區　分析：美劍指中國

關鍵字：

川普關稅

讀者迴響

熱門新聞

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

台積電周一補跌「甚至跌停」？專家給答案

林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

全球第4大車廠宣布：裁撤美國5廠900員工

友人不玩股「開心出國」　大票愣：這才可怕

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞　海嘯警報發出

台股下周變「做空的天下」　他點名1類股最慘

美富豪喊話快囤貨　他砸10萬掃貨

大甲媽剛起駕就開打　一堆阿志頭嗆：輸贏啊

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

川普關稅連2天血洗美股　道瓊狂瀉2145點

即／對等關稅重創股市！　川普說話了

痛罵卓榮泰「廢物」　楊蕙如：邏輯錯亂

張家陞認「約女粉去U2」對話

更多

最夯影音

更多

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面