罵卓榮泰「廢物」邏輯錯亂　楊蕙如：請在野黨共度國難又罷免人家

▲行政院長卓榮泰今出席「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

針對美國總統川普宣布對等關稅新制，台灣未來要面臨32%關稅，行政院長卓榮泰今宣布總經費880億的產業支持方案，下週會主動邀請國會朝野黨派共商國是。對此，「卡神」楊蕙如表示，「看完卓榮泰這個智障草包的記者會，突然很懷念蔡英文的蘇貞昌內閣」。

「卡神」楊蕙如4日晚間在臉書發文，針對卓榮泰的政策發表強烈批評。楊蕙如表示，她一向不喜歡英系，但看完卓榮泰的記者會後，突然懷念蔡英文和蘇貞昌內閣。

▲「卡神」楊蕙如（黑衣）。（圖／記者黃哲民攝）



楊蕙如指出，卓榮泰應該利用裕隆等汽車業進行與川普的關稅談判，而非動用800億補貼這些企業。她認為，川普最討厭補貼所造成的不公平競爭，這可能導致全台灣承受32%的關稅，甚至可能因為補貼措施導致關稅增加。

此外，楊蕙如批評卓榮泰呼籲在野黨共商國事的同時，卻仍在進行大規模罷免，認為此舉邏輯錯亂。她強調，應讓蔡英文負責談判，或由蘇貞昌、謝長廷、陳其邁等人擔任行政院長，都比卓榮泰更適合。

楊蕙如最後直言，卓榮泰不應拖累賴清德總統，並直接稱呼卓榮泰為「廢物」，「真的拜託賴總統另請高明，我崩潰了」。

▼楊蕙如全文如下。（圖／翻攝楊蕙如臉書）

