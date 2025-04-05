明收假「國道13處地雷路段」易塞　國5北上恐連塞13小時

▲明天清明連假最後收假日，國5北上恐從白天塞到深夜。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(6日)是清明連假最後一天，國道仍有一波北返收假車潮，國道預估有13處易塞路段，其中國5北上車潮上午9時後就會湧現，預料深夜10時後才會紓解，行車時間為平常的7倍。

今(5日)天為清明節連續假期第3日，截至17時，國道全線交通量為73.9百萬車公里，預估今日交通量為120百萬車公里。下午國道壅塞路段包括國1南向大華系統至汐止、國1北向大雅至台中系統與新竹系統至湖口、國3北向大山至西濱、茄冬至寶山與龍潭至鶯歌系統、國5北向宜蘭至坪林及國6西向東草屯休息站至霧峰系統，其餘路段行車均大致順暢。

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今天下午國道也發生多起車禍，其中下午2時48分於國3北向125公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里；下午2時50分於國1北向197.4公里處發生2輛小客車追撞事故，後方車流回堵2公里；下午2時51分於國1南向312.6公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於3時09分排除，後方車流回堵6公里。

明天則是連假最後收假日，預估國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

▲清明連假最後收假日疏運措施。（圖／高公局提供）

高公局預判明日國道有13處易塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口，國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪，以及國5北向宜蘭-坪林、國4西向潭子系統-豐勢、國6西向舊正-霧峰系統、國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，由西部國道北向之用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人於9時前出發。

明日國道交通疏導措施包括12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統與國3西濱北向入口、13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭與頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路及匝道儀控等。