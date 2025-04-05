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ChatGPT Plus開放2族群「免費使用」　全球用戶狂喊：不公平

ChatGPT Plus開放2族群「免費使用」　全球用戶氣炸喊：不公平

▲ChatGPT近期推出GPT-4o圖像生成功能在全球掀起一股熱潮。（示意圖／達志／美聯社）

文／CTWANT

OpenAI開發的ChatGPT近期推出GPT-4o，提升圖像生成的逼真程度，在全球掀起一波使用熱潮，像是把照片改成吉卜力、辛普森、公仔等各式風格，還一度讓OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）發聲請使用者冷靜。最近阿特曼又宣布讓美國和加拿大的大學生在5月之前能免費使用ChatGPT Plus，能解鎖更高階功能和無限制生成圖像，讓全球其他用戶氣炸怒喊不公平。

ChatGPT近期推出GPT-4o圖像生成功能，讓使用者能將各種影像改造成吉卜力、卡通公仔、辛普森等風格，甚至有提供免費版本，只是有張數限制，且生成速度慢，如果使用者想要有更快速的體驗，可以付費升級，每月支付20美元（約台幣660元）成為Plus會員。

ChatGPT Plus開放2族群「免費使用」　全球用戶氣炸喊：不公平

▲OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）在社群X宣布，美國和加拿大的大學生在5月之前能免費使用ChatGPT Plus。（圖／翻攝自X）

不過OpenAI執行長阿特曼4日在X（前身推特）宣布，美國和加拿大的大學生在今年5月之前能免費使用ChatGPT Plus，代表這兩國的大學生可以免費享有GPT-4o無限制張數的生成功能。消息曝光後，全球其他用戶都羨慕不已，紛紛在底下留言「印度呢？」、「巴西的人也想要」、「為什麽不是開放大家都有，試用到5月啊」，但阿特曼目前尚未針對網友疑問作出回應。

綜合外媒報導，OpenAI之所以讓美國和加拿大的大學生限時免費用ChatGPT Plus，主要是他們的競爭對手之一Anthropic近日推出「Claude for Education」，讓阿特曼不得不出招應對。

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