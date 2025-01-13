洛杉磯野火還在燒「竟有人嗨放天燈」　她氣到直接報案

TikToker captures careless idiots releasing lantern balloons on Southern California beach as LA burns: ‘ Do you even know what’s happening?’ https://t.co/1pgDqtej6S pic.twitter.com/TubuCTY5q1 — New York Post (@nypost) January 12, 2025

記者吳美依／綜合報導

洛杉磯野火7日延燒至今，已焚毀逾1.2萬棟建築，奪走至少24條人命。一名女網友卻震驚目睹，在南加州海灘上，竟然還有人在「放天燈」，讓她氣到衝上前去對質，最終通報911處理。

女網友匿名接受《紐約郵報》採訪時表示，她親自前往洛杉磯協助災民，在忙碌一整天之後，回到聖塔芭芭拉（Santa Barbara）附近的海灘緩解心情，卻目睹一群人正在放天燈，「我看著他們點燃這些燈籠，然後把它們放飛到空中」，而且越放越多。

女網友看見其中一盞天燈往山的方向飄去，終於按捺不住情緒、上前質問，「你們去過洛杉磯了嗎？你們知道發生什麼事嗎？」一名路過男子也跟上來表示，他與家人因為野火無家可歸，才會逃到這裡避難，未料還會看到這種畫面。

Exclusive: Southern California woman confronts group launching fire balloons into the sky https://t.co/Si5Nt7L9b0 pic.twitter.com/EXQwbMXwDR — New York Post (@nypost) January 12, 2025

女網友表示，海灘附近有一處露營地、自然保護區，以及被指定「火災風險高」的住宅區。但那些人卻表示，這是一場紀念儀式，並且已經獲得批准，甚至堅稱天燈非常安全，因為當時「沒有在颳風」。

隨著雙方口角升級，女網友決定停止爭論，轉而呼叫911。最後，當局趕抵現場，強制停止了放天燈的活動。不過，她也在事後刪除了TikTok上的對質影片。

《紐約郵報》報導，天燈可以飛到1500英尺（約457公尺）的高度，先前也多次發生墜毀在屋頂或森林裡，進而引發火勢的案例，因此在美國多州、包括加州，都受到法律管制。