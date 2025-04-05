歐巴馬開砲了！　呼籲美國人「做出犧牲」抵制川普政策

▲歐巴馬公開批評川普政府近期一系列行動。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）3日公開批評，川普政府近期的一系列行動，「與我們身為美國人的基本原則背道而馳」，呼籲學生們採取更多行動，甚至做出一些必要的犧牲，抵制川普的政策。

CNN、福斯新聞、華盛頓郵報等外媒報導，歐巴馬在紐約州「漢密爾頓學院」（Hamilton College）台上受訪時提到，「想像一下，如果我做了這些事情，會是什麼樣子。很難想像，現在保持沉默的這個政黨，會容忍我、或者我的一整群前任者們，做出同樣的行為。」

歐巴馬認為，川普新宣布的對等關稅，對於美國沒有好處，而他更關切白宮「侵犯人權」的行為，因為現在的「聯邦政府威脅大學，交出那些行使言論自由的學生……白宮可以對律師事務所說，如果你代表我們不喜歡的一方，我們就會終止所有業務，或者禁止你們有效替人們辯護。」

歐巴馬直言，「在我們一生中的大部分時間裡，要說你是一名進步派人士、支持社會正義、言論自由，而不需要為此付出代價，都是很簡單的事情……而現在我們正處於這樣的一個時刻裡，僅僅表態自己支持什麼是不夠的，你可能真的需要做點什麼，可能要犧牲一點。」

歐巴馬指出，現場的大學生們，都是在二戰之後、美國建立的國際秩序中成長，「這是一個重要的時刻，因為在過去的2個月裡，美國政府一直在試圖摧毀這種秩序。民主是很晚近才出現的制度，一個以合作代替衝突的國際秩序也很新。這一切都很脆弱。」