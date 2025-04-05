　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美富豪喊話「快囤貨」！她急清空購物車　紐約人砸10萬掃貨

▲▼超級市場,超市示意圖,購物,大賣場（圖／路透社）

▲美國一些民眾紛紛開始囤貨。（資料照／路透社）

記者吳美依／綜合報導

川普政府「對等關稅」衝擊全球經濟，美國一些民眾也紛紛開始「囤貨」。加州一名教授坦言已經「清空購物車」，另一名紐約市居民也砸下3000美元（將近新台幣10萬元）大買特買，就連富豪庫班（Mark Cuban）也建議大家這麼做。

《華爾街日報》報導，隨著川普正式宣布「對等關稅」，許多美國民眾驚覺，物價即將大幅飆漲，於是趕在關稅生效之前「緊急囤貨」。

加州州立大學心理學教授華許（Wendy Walsh）花了578美元（約新台幣1.9萬元），把所有想要在亞馬遜（Amazon）購買的東西全都下單，包括被套、水槽塞子、壁式燈座，「我爸以前常說，這種做法是『為了省錢、把錢花光』」，但如今囤貨充足，她才終於感覺可以繼續面對生活。

▲▼超市購物。（圖／達志影像）

▲消費者預期物價即將調漲，紛紛著手採購。（示意圖／達志影像）

50歲皇后區居民佩格羅（Noel Peguero）估算，從2日晚間到3日上午，他已經花了3000美元（約新台幣9.9萬元）左右，購買3C電子產品、汽車零件、園藝工具、各種家居用品，「現在不買，要等到什麼時候？」

庫班1998年創立網路串流服務Broadcast.com，隔年以59億美元天價賣給雅虎（Yahoo）而成為富豪，曾是美國職業籃球聯賽（NBA）達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）的擁有者，根據2025年富比士雜誌資訊，淨資產高達57億美元。

庫班3日在社群平台Bluesky發文，「現在前往當地的沃爾瑪（Walmart）或大型零售商，購買大量消耗品，不是個壞主意。從牙膏到肥皂，趁著他們補充庫存之前，買好任何你可以找到儲存空間放置的東西。即便它是在美國製造，也會被提高價格，然後歸咎於關稅。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 8553 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美富豪喊話「快囤貨」！她急清空購物車　紐約人砸10萬掃貨
友人不玩股、不看新聞「開心出國玩」　大票愣：這才最可怕
林芯儀勇奪健美冠軍　「體脂只剩13%」狠操8個月全身傷
巴紐6.9地震約11顆原子彈威力　專家示警：全球留意規模8↑
「3萬人小國」對美關稅僅10％！　企業想遷址避稅
快訊／林昀儒4比1擊潰日本17歲新星　挺進仁川賽4強
實測珍奶泡麵！他加「兩匙奶粉」驚呆　曝口感：涮嘴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普PO「70屍噴飛」影片！稱轟炸葉門胡塞　網驚：那是平民開齋節

美富豪喊話「快囤貨」！她急清空購物車　紐約人砸10萬掃貨

歐洲「3萬人小國」對美關稅僅10％！　企業想遷址避稅

赴泰旅遊注意！　5／1起入境前先上網填「電子入境卡」

川普關稅「全面進攻」中國？東南亞淪重災區　竟又重挫北京

中國女美簽逾期「拘留中輕生亡」　陳屍邊境巡邏站2小時無人知

川普嗆「敢退出就有麻煩」！　澤倫斯基鬆口：最快下周達成礦產協議

川普關稅打到自家！　全球第4大車廠宣布「裁撤美國5廠900員工」

快訊／向川普展現誠意！　柬埔寨總理：美19類商品關稅下調至5％

金融時報：吳釗燮、林佳龍訪美　與川普政府會談

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

#李珠珢 #南珉貞直接露香肩拼了！互動超萌且福利滿滿XD

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

木村拓哉離台　上前打招呼超暖

川普PO「70屍噴飛」影片！稱轟炸葉門胡塞　網驚：那是平民開齋節

美富豪喊話「快囤貨」！她急清空購物車　紐約人砸10萬掃貨

歐洲「3萬人小國」對美關稅僅10％！　企業想遷址避稅

赴泰旅遊注意！　5／1起入境前先上網填「電子入境卡」

川普關稅「全面進攻」中國？東南亞淪重災區　竟又重挫北京

中國女美簽逾期「拘留中輕生亡」　陳屍邊境巡邏站2小時無人知

川普嗆「敢退出就有麻煩」！　澤倫斯基鬆口：最快下周達成礦產協議

川普關稅打到自家！　全球第4大車廠宣布「裁撤美國5廠900員工」

快訊／向川普展現誠意！　柬埔寨總理：美19類商品關稅下調至5％

金融時報：吳釗燮、林佳龍訪美　與川普政府會談

34E豪乳泰女來台接客　老司機暴動！生意太好2天就被抓

通勤族最愛5款精品大包盤點！Tod's書頁包、Gucci Softbit打造鬆弛感必收

韓星破天荒福利！ROCKY陪吃烤肉、一對一合照　票價最貴8000元

剋星！道奇面對費城人10戰8敗　盧薩多7局無失分：生涯最佳戰役

甲狀腺癌初期無感！醫示警別輕忽「良性結節」：濾泡癌診斷困難

北市公車一天3件急煞意外　交通局：培訓駕駛防制

日本餐廳貼「外語能力圖」2語言0％！　一票人狂笑：好誠實

北市捷運站多走500米「房價貴7%」　信義、文山差最大

川普PO「70屍噴飛」影片！稱轟炸葉門胡塞　網驚：那是平民開齋節

林芯儀勇奪健美冠軍　「體脂只剩13%」狠操8個月全身傷...內幕曝光

【跪求現場教學】拜拜遇到超會燒金紙的底迪

國際熱門新聞

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

全球第4大車廠宣布：裁撤美國5廠900員工

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞　海嘯警報發出

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

即／對等關稅重創股市！　川普說話了

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

川普「對等關稅」海嘯來了！　4類商品漲價最有感

10年前最後一次花錢　女辭職過0元生活

聯準會主席鮑爾警告關稅引爆通膨　川普喊話快降息

股市暴跌！股神巴菲特曝「1箴言」教散戶應對

美商務部長再批「台灣搶走晶片產業」

即／柬埔寨總理：美19類商品關稅下調至5％

全球股市血洗「對等關稅」能退場？　川普發話了

澤倫斯基：最快下周與美國達成礦產協議

更多熱門

相關新聞

台灣迎戰美國高關稅政策　學者：談判應有「4重點」積極但不著急

台灣迎戰美國高關稅政策　學者：談判應有「4重點」積極但不著急

行政院經貿辦公室總談判代表楊珍妮昨日表示，美國對台加徵32％稅率，未實際反映台美經貿互補的結構，未來將朝降低對等關稅、限縮範圍為談判目標。對此，中華經濟研究院院長連賢明今（5日）指出，台灣談判時，應避免與美國對抗、針對美方關切議題推動結構性改革、關注豁免項目的爭取，以及爭取公平競爭的區域性待遇，此外，現階段應積極與美方溝通，但不急著把牌打出去。

台股皮皮挫　486先生喊「逢低要加碼」先做1事

台股皮皮挫　486先生喊「逢低要加碼」先做1事

川普揮關稅重拳　專家：不利中國經濟成長與抗通縮

川普揮關稅重拳　專家：不利中國經濟成長與抗通縮

中國女美簽逾期「拘留中輕生亡」　2小時無人知

中國女美簽逾期「拘留中輕生亡」　2小時無人知

曝川普關稅底線在「20％左右」　學者：台灣應以此做為談判目標

曝川普關稅底線在「20％左右」　學者：台灣應以此做為談判目標

關鍵字：

關稅囤貨美國庫班川普北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

台積電周一補跌「甚至跌停」？專家給答案

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

全球第4大車廠宣布：裁撤美國5廠900員工

川普關稅連2天血洗美股　道瓊狂瀉2145點

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞　海嘯警報發出

大甲媽剛起駕就開打　一堆阿志頭嗆：輸贏啊

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

即／對等關稅重創股市！　川普說話了

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

明起變天降溫！下周鋒面接力「雨區擴大」　中部以北防大雨

台股崩2000點不意外　專家：抄底前要先想破底怎辦

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰

更多

最夯影音

更多

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面