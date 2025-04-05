美富豪喊話「快囤貨」！她急清空購物車　紐約人砸10萬掃貨

▲美國一些民眾紛紛開始囤貨。（資料照／路透社）



記者吳美依／綜合報導

川普政府「對等關稅」衝擊全球經濟，美國一些民眾也紛紛開始「囤貨」。加州一名教授坦言已經「清空購物車」，另一名紐約市居民也砸下3000美元（將近新台幣10萬元）大買特買，就連富豪庫班（Mark Cuban）也建議大家這麼做。

《華爾街日報》報導，隨著川普正式宣布「對等關稅」，許多美國民眾驚覺，物價即將大幅飆漲，於是趕在關稅生效之前「緊急囤貨」。

加州州立大學心理學教授華許（Wendy Walsh）花了578美元（約新台幣1.9萬元），把所有想要在亞馬遜（Amazon）購買的東西全都下單，包括被套、水槽塞子、壁式燈座，「我爸以前常說，這種做法是『為了省錢、把錢花光』」，但如今囤貨充足，她才終於感覺可以繼續面對生活。

▲消費者預期物價即將調漲，紛紛著手採購。（示意圖／達志影像）



50歲皇后區居民佩格羅（Noel Peguero）估算，從2日晚間到3日上午，他已經花了3000美元（約新台幣9.9萬元）左右，購買3C電子產品、汽車零件、園藝工具、各種家居用品，「現在不買，要等到什麼時候？」

庫班1998年創立網路串流服務Broadcast.com，隔年以59億美元天價賣給雅虎（Yahoo）而成為富豪，曾是美國職業籃球聯賽（NBA）達拉斯獨行俠（Dallas Mavericks）的擁有者，根據2025年富比士雜誌資訊，淨資產高達57億美元。

庫班3日在社群平台Bluesky發文，「現在前往當地的沃爾瑪（Walmart）或大型零售商，購買大量消耗品，不是個壞主意。從牙膏到肥皂，趁著他們補充庫存之前，買好任何你可以找到儲存空間放置的東西。即便它是在美國製造，也會被提高價格，然後歸咎於關稅。」