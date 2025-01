起火點？洛杉磯野火電塔底部燃燒影像曝光　電力公司挨告

記者詹雅婷/綜合報導

美國洛杉磯野火持續延燒,身為當地電力供應商的南加州愛迪生電力公司(SCE)被居民、企業提起訴訟,依據這些人的說法,SCE要為其中一處主要火場「伊頓野火」(Eaton Fire)負起責任,因為很有可能是電力設備引發這場致命大火。

CBS NEWS、洛杉磯時報等報導,伊頓野火7日爆發至今已延燒超過1.4萬英畝土地,截至當地13日晚間,火勢控制率約33%。依據當地居民拍攝到的影像,伊頓野火最初開始延燒的地點似乎就在民宅後方區域,也就是一座電塔底部,接著一路燒向民宅區。

A resident who lives right by Eaton Canyon captured the moment the #EatonFire sparked right under the transmission tower on the east side of the canyon.



SCE has a 220KV transmission line in that canyon that was still energized at the time of ignition pic.twitter.com/gA2CWX6ojG