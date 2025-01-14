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起火點？洛杉磯野火電塔底部燃燒影像曝光　電力公司挨告

記者詹雅婷／綜合報導

美國洛杉磯野火持續延燒，身為當地電力供應商的南加州愛迪生電力公司（SCE）被居民、企業提起訴訟，依據這些人的說法，SCE要為其中一處主要火場「伊頓野火」（Eaton Fire）負起責任，因為很有可能是電力設備引發這場致命大火。

CBS NEWS、洛杉磯時報等報導，伊頓野火7日爆發至今已延燒超過1.4萬英畝土地，截至當地13日晚間，火勢控制率約33%。依據當地居民拍攝到的影像，伊頓野火最初開始延燒的地點似乎就在民宅後方區域，也就是一座電塔底部，接著一路燒向民宅區。

居民艾瑞科（Marcus Errico）7日下午6時左右發現住處上方山坡上有光亮，起初還覺得奇怪，後來才驚覺發生火災，「其中一座電塔底部周邊發生小型火災」。當時風勢強勁，他知道只要幾分鐘的時間，這場火就會燒向他家，他立刻帶著妻小與寵物犬撤離，並敲鄰居家門催促其他人離開。附近鄰居也稱，火災就是從電塔下方處開始延燒，且火勢一發不可收拾。

▲▼ 伊頓野火肆虐，加州洛杉磯阿爾塔迪納（Altadena）遭重創。（圖／達志影像／美聯社）

▲可能需要數周或數月的時間才能確定致命野火的起因。（圖／達志影像／美聯社）

目前相關人員正鎖定伊頓峽谷一座電塔進行調查，釐清此處是否為野火起火源。律師在代表原告的訴訟中宣稱，很有可能是南加州愛迪生電力公司設備接觸周邊植被或是產生火花才引發這場致命野火。

南加州愛迪生電力公司發言人蒙福德（Jeff Monford）表示，公司已知有人提出與伊頓野火相關訴訟。在提交給加州公用事業委員會的事故報告中，SCE否認野火是由公司設備引起，也強調迄今尚未有消防機構指出公司電力設施與起火有關。

可能需要數周或數月的時間才能確定致命野火的起因。依據CNN統整數據，現階段還在延燒的火場如下：

帕利塞德野火（Palisades Fire）：燒毀2萬3713英畝土地，14%受控
伊頓野火（Eaton Fire）：燒毀1萬4117英畝土地，33%受控
赫斯特野火（Hurst Fire）：燒毀800英畝土地，95%受控

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