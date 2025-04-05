大嘉義創新創業協會陳文忠出任理事長　展望區域經濟發展

▲▼ 大嘉義創新創業協會授證大會盛大舉行，由縣議員陳文忠(圖左3)擔任理事長嘉義市長黃敏惠等人出席祝福 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義創業發展迎來新篇章！「大嘉義創新創業協會」於今日舉行隆重的成立大會，並正式推選陳文忠先生為首屆理事長。現場貴賓雲集，來自地方政府、產業界及學術界的代表齊聚一堂，共同見證這個極具意義的歷史時刻。

本協會由一群志同道合的創新創業者發起，致力於整合產官學資源，推動嘉義地區創業生態的繁榮發展。協會未來將積極舉辦創業論壇、投資媒合會、產業培訓課程及公益等活動，為創業者提供全方位的支持，促進區域經濟發展。

在授證儀式上，勉勵新任理事長陳文忠先生帶領團隊，共同推動創新創業發展。陳理事長在致詞時表示：「嘉義擁有豐厚的產業基礎與人文資源，協會將扮演橋樑角色，串聯政府、企業與學術機構，共同打造更具競爭力的創業環境，讓創新成為地方發展的新動能。」

大會現場氣氛熱烈，與會嘉賓紛紛表達對協會成立的支持與期待，認為這將為嘉義地區的創業者開創更寬廣的發展舞台。未來，「大嘉義創新創業協會」將持續深耕創業服務，攜手創業者迎向成功，讓嘉義成為創新創業的理想基地！