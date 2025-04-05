幕後／賴清德政府面對關稅戰2天忙什麼一次看　首要重點安穩企業

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）



記者陶本和、陳家祥／台北報導

面對美國總統川普對等關稅，引起國內外譁然，美股也陷入動盪；而這兩天社會各界也批評賴政府神隱。究竟台灣政府這兩天，到底在忙什麼？據了解，賴政府將首要因應重點放在「安穩企業信心」，因此總統賴清德5日、6日在官邸安排ICT企業領袖、傳統產業與中小微產業代表座談；而檯面下，同步整合國安與行政團隊方案，由涉美官員穿梭處理，但因牽涉複雜不宜對外公開細節。

在美國關稅戰開打，川普宣布各國關稅數字後，國內外一片譁然，對此，一位黨政人士受訪時表示，美國關稅戰是一場涉及複雜且各國情境不同的溝通進行式，府院團隊在因應的共識上，第一重點擺在「安穩企業信心」。

這幾天社會各界、特別是在野黨，批評賴政府神隱，但賴政府這兩天到底在忙些什麼？據政府人士表示，府院、國安團隊清明連假進行馬拉松式會議，先是由卓榮泰率領行政團隊，在4日下午4時於行政院舉行記者會，聚焦說明美對等關稅對台灣產業衝擊，以及宣布880億協助方案，目的上就是優先穩定產業信心。

至於執政團隊與美方的溝通部分，政府人士指出，互動與雙邊溝通一直在進行當中，內部也已盤點我方談判籌碼，包括包括：降低關稅、投資、採購及排除非關稅投資障礙，和美方最關心的洗產地問題等多元工具，意在靈活運用、創造雙贏。

該人士說，檯面下已經整合國安團隊、行政部門的各項方案，並且由涉美官員穿梭處理當中。不過他也坦言，這部分因為牽涉複雜，難以對外公開與說明，但可以確定的是，執政團隊持續在努力當中。

至於今（5日）上午的工作重點，卓榮泰再度邀集中央銀行、金管會、財政部等相關首長開會，並報告金融措施，針對連假後下周一的台股與產業因應進行進一步討論；而總統方面，則是在同日下午，召集ICT企業領袖，進入官邸與府院溝通因應之道，明天（6）則是規劃傳統產業、中小微型產業代表入官邸會商。

據指出，賴清德在5日下午的會商中，與會的ICT產業代表們，均認同要立足台灣、佈局全球，目前儘管各國因應方法不同，有報復、低頭或部分妥協，但每個國家狀況不同，且美方亦未有最終定論，認為需要再觀察。產業代表們在會議中表達，認為政府應就手上籌碼同步進行談判，不急著掀牌，先提出產業安心方案，謀定而後動。

▼總統賴清德因應美國關稅戰，5日下午與ICT產業大老在官邸舉行會商。（圖／總統府提供）

