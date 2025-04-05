輪胎沒風深夜求助警　台東鹿野警化身「修車工」解危

▲台東鹿野警化身「修車工」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

清明連假期間，一名女性駕駛在深夜行經台9線武陵段時，車輛突然出現異常情況，發現輪胎漏氣，情急之下前往鹿野分駐所求助，所幸獲得警方協助，最終順利解決問題、平安返家。

據了解，來自新北市的邱姓女子，現年45歲，4日晚間獨自開車返回台東縣延平鄉紅葉村，準備於連假期間祭祖。當晚約11時許，車輛行經台9線武陵段時，邱女突然感覺方向盤操作異常，疑似車輛失去平衡。她緊急將車停靠路邊檢查，才發現右前輪胎已無氣，雖未釀成事故，但已無法安全行駛。

由於事發地點地處偏僻，且當時已深夜，邱女試圖聯繫協助未果，擔心勉強開車恐造成輪胎爆裂或更嚴重損壞。考量安全，她決定步行至鄰近的鹿野分駐所求援。

接獲求助後，鹿野分駐所副所長郭恒嘉與警員林凱軒立即前往協助。他們檢視車輛狀況後初步判斷輪胎雖無氣但尚可短程行駛，便引導邱女前往附近加油站充氣。整個過程中，警方主動協助操作胎壓設備，並仔細確認輪胎是否恢復正常，同時提醒她夜間行車需加倍注意路況與安全。

邱女事後表示，這是她首次遇到車輛故障，當時又身處陌生地點，心中難免慌張。幸好警方即時伸出援手，讓她不僅能安心返家，也深刻體會到警察在治安維護之外，於民眾日常生活中的另一層守護角色。她感激地說：「真的很幸運能遇到這麼親切又專業的警察，他們就像我們生活中的好鄰居，令人感到溫暖。」

對此，台東縣警察局關山分局表示，警方除肩負治安與交通執法任務外，也積極推動「社區警政」理念，強調與民眾建立良好互動關係。此次協助民眾排解車輛故障的案例，正是警察貼近社會、服務在地的具體展現。

警方也提醒，民眾若在行車途中遇突發狀況，應立即評估安全、避免貿然操作，並可撥打110或就近向派出所尋求協助。警方將持續秉持「人民保母」的使命，提供即時與有效的服務，守護民眾每一段平安的歸途。