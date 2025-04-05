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快訊／向川普展現誠意！　柬埔寨總理：美19類商品關稅下調至5％

▲▼ 柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普宣布對等關稅政策，柬埔寨面臨49％高額關稅。對此，總理洪馬內4日致函川普，正式提出協商請求，並決定立即將19類美國產品的進口關稅從原最高35%下調至5%。

根據《柬中時報》報導，洪馬內（Hun Manet）致川普的信件中指出，柬埔寨目前的關稅實務上限為35%，「為展現我們的誠意，並本著加強雙邊貿易關係的精神，柬埔寨承諾將推動進口美國商品，立即將19個產品類別的關稅，從最高35%降低至5%。」

洪馬內重申，柬方將繼續本著建設性與務實精神，與美方保持溝通，以深化雙邊貿易關係，使兩國人民分享實質合作成果。

柬埔寨官方也發布新聞稿中向國內民眾喊話，解釋了美國提高進口關稅對商品的影響，並指出美國長期以來從世界多個國家進口商品，造成顯著的貿易逆差，這也反映出美國在進口這些商品上所遭受的重大損失。

新聞稿提到，「柬埔寨皇家政府將與美國進行談判，尋找合適的解決方案。總理承認，這個問題不可避免地會對柬埔寨產生一定影響，但不會像社交媒體上一些人誇大其詞、煽動恐慌那樣嚴重，總理在此呼籲公眾保持冷靜，並相信皇家政府能夠解決此問題。」

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