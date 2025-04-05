大甲媽祖剛起駕就開打　阿志頭+9嗆「輸贏」用安全帽打後腦勺

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大甲媽祖剛起駕「大甲格鬥盃就開打」　阿志頭+9嗆「輸贏」用安全帽打後腦勺

▲▼大甲媽祖剛起駕「大甲格鬥盃就開打」　阿志頭+9嗆輸贏用安全帽打人。（圖／翻攝臉書）

▲大甲媽祖剛起駕，馬上就爆發肢體衝突。（圖／翻攝臉書）

記者游瓊華、鄒鎮宇／台中報導

年度宗教盛事大甲媽祖遶境4日晚間10時45分起轎，展開9天8夜遶境行程。沒想到，網路上突然瘋傳，鎮瀾宮附近的順天路的肢體衝突影片。

臉書粉專「至憲ㄉ廟會影室დ鋼管音響車დ辣妹熱舞დ冠翔煙火鞭炮」上傳一段55秒影片。影片中，有兩名男子互相攻擊，大量身穿粉色上衣、戴帽子的信徒上前勸架，將兩男團團包圍，試圖拉開對方。

兩名爭吵的男子留著俗稱「阿志頭」的髮型，其中一人伸出手抓對方的臉，大叫「過來！X你X！」此外，場邊也有一名紫衣短髮男衝突要打人，卻被另名阿志頭男子拿安全帽猛砸後腦勺，導致紫衣男摔倒。

網友看完紛紛留言，「好好神明被這些社會亂源搞得四不像」、「第一敲這頂安全帽要熱賣了」、「打架盃果然不會讓我們失望」、「阿不是有簽名不打架」、「大甲盃格鬥賽，初賽開始」、「第一天就開戰了，精彩」、「一群愛現又愛鬧事的8+9，在媽祖面前就不能放尊重一點嗎」、「期待明晚的民生地下道，可以一樣的精彩熱鬧」。

據了解，彰化警分局23日邀約40多個宮廟、接轎團體，簽署「優質宮廟文化行動公約」，並宣示不打架鬥毆。

警方表示，光明路與順天路口4日深夜11時爆發肢體衝突，鎮瀾宮「彌勒團」成員在轎前欲替神轎先行開路，而與身穿白色衣服(鑲有NTG字樣)之團體發生推擠後，彌勒團34歲黃姓男子遭該名白色衣服不詳男子持安全帽毆打未成傷，詢據黃男對本事件不願追究法律責任亦不提出任何告訴，純粹係雙方酒後推擠引發之糾紛。

警方表示，獲報後立即啟動快打機制，通報線上巡邏及偵查隊警力趕赴現場，未發現鬥毆或其他違法情事。目前正積極追查涉案之白衣男子到案，全案依違反社會秩序維護法第87條加暴行於人，依法裁罰。

大甲警分局呼籲，遇有任何糾紛務必冷靜處理，切勿因一時衝動而誤觸法網；警察執法對暴力行為「零容忍」，絕對強力執法、勿枉勿縱。
 

#大甲盃 #群組

至憲ㄉ廟會影室დ鋼管音響車დ辣妹熱舞დ冠翔煙火鞭炮發佈於 2025年4月4日 星期五
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