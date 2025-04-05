　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

越共總書記通話川普！若能達成新協議　越南願意「對美關稅」降到0

▲▼川普宣布對等關稅政策。（圖／路透社）

▲美國總統川普表示，越共總書記蘇林告訴他，若兩國能達成新協議，越南願意將對美關稅降至零。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普2日宣布全球多國課徵對等關稅後，引發全球貿易戰升級的隱憂，有國家打算祭出報復關稅，也有國家打算跟美國談判。川普4日表示，他跟越共總書記蘇林通話後，對方表示若能跟美國達成協議，越南願意對美國零關稅。

▲▼越南國家主席​​蘇林。（圖／路透）

▲越共總書記蘇林。（圖／路透）

川普4日在Truth Social上表示，他剛剛跟越南共產黨總書記蘇林進行了一次非常有建設性的通話，對方告訴他，如果可以跟美國達成協議，越南願意將對美關稅降至零，「我代表我們國家向他表示感謝，也期待在不久的將來雙方可以舉行會談」。

美國是越南最大的出口市場，在川普宣布「對等關稅」之前，越南就不斷祭出新的措施，包含降低美國進口天然氣、汽車、農產品等商品的關稅，也承諾會購買更多美國產品，以降低兩國的貿易逆差，然而川普2日仍宣布對越南課徵46％對等關稅。

除了越南，以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）1日也簽署了一項指令，取消對美國進口商品徵收的所有關稅，試圖爭取川普不要向以色列實施對等關稅、加強雙邊貿易關係，但川普最終仍宣布向以色列課徵17％對等關稅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3544 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕破去年紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國報復升級　美企杜邦遭反壟斷立案調查

越共總書記通話川普！若能達成新協議　越南願意「對美關稅」降到0

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

快訊／關稅大刀引爆全球股災　川普宣布：我的政策永遠不會改變

澳洲島嶼「對美零出口」也被課關稅　衛報：貿易資料錯誤

飛機上偷抽菸！空姐廁所「找到菸蒂」出動警　全機旅客慘被卡機上

美國45萬網紅不孕求子「拚2年才懷孕」！　分娩併發症猝逝

又有台灣男子在柬埔寨被抓　查獲3.95公斤毒品

北韓2大學生私下偷酸「援俄士兵死一堆人」！　下場超慘遭流放

想接觸隱世部落　美國男子違規登島「留下可樂」遭逮捕

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

#李珠珢 #南珉貞直接露香肩拼了！互動超萌且福利滿滿XD

木村拓哉離台　上前打招呼超暖

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

李珠珢放飛自我超嗨　冷靜後對比簡直超萌XD

中國報復升級　美企杜邦遭反壟斷立案調查

越共總書記通話川普！若能達成新協議　越南願意「對美關稅」降到0

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

快訊／關稅大刀引爆全球股災　川普宣布：我的政策永遠不會改變

澳洲島嶼「對美零出口」也被課關稅　衛報：貿易資料錯誤

飛機上偷抽菸！空姐廁所「找到菸蒂」出動警　全機旅客慘被卡機上

美國45萬網紅不孕求子「拚2年才懷孕」！　分娩併發症猝逝

又有台灣男子在柬埔寨被抓　查獲3.95公斤毒品

北韓2大學生私下偷酸「援俄士兵死一堆人」！　下場超慘遭流放

想接觸隱世部落　美國男子違規登島「留下可樂」遭逮捕

為了一扇門…2住戶打官司互撕5年　老翁控：裝八卦鏡害我得癌症

大甲媽祖剛起駕就開打　阿志頭+9嗆「輸贏」用安全帽打後腦勺

中國報復升級　美企杜邦遭反壟斷立案調查

川普關稅大刀恐衝擊勞工　勞動部4措施關注青年就業、無薪假

越共總書記通話川普！若能達成新協議　越南願意「對美關稅」降到0

錶展直擊／江詩丹頓挑戰高複雜天花板　41項功能稱霸全場

雪兒舞台裝飆破500萬！瑪麗蓮夢露、布蘭妮經典戰袍也全數高價成交

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

國際熱門新聞

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

即／川普宣布：我的政策永遠不會改變

股市暴跌！股神巴菲特曝「1箴言」教散戶應對

越共總書記通話川普　越南願對美關稅降到0

10年前最後一次花錢　女辭職過0元生活

iPhone 16 Pro Max恐飆漲至7.6萬

北韓大學生酸「援俄士兵死一堆人」遭流放！

川普關稅大刀　4大類用品恐變貴

她不孕求子「拚2年懷孕」！分娩併發症猝逝

台灣人在柬埔寨被抓　落網照曝光

馬斯克出數學題　答對就能到特斯拉上班

空姐廁所「找到菸蒂」！全機旅客被卡機上

快訊／台積電與英特爾傳將成立合資企業

美股收挫近1700點　標普500跌幅創2020年以來最慘

更多熱門

相關新聞

川普關稅大刀恐衝擊勞工　勞動部4措施關注青年就業、無薪假

川普關稅大刀恐衝擊勞工　勞動部4措施關注青年就業、無薪假

川普關稅大刀揮向全球，台灣被課徵32％關稅，勞動部長洪申翰4日出席行政院「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，提出主動訪視衝擊、勞工安心就業、受衝擊再就業、青年接軌職場等4大措施因應，支援與可動支經費約150億元，並強調最壞情況不一定發生，但必須設想或準備相對嚴峻的狀況，避免勞資受到衝擊。

台股崩2000點不意外　專家：抄底前要先想破底怎辦

台股崩2000點不意外　專家：抄底前要先想破底怎辦

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

即／美股道瓊又跌1019點　砸破4萬大關

即／美股道瓊又跌1019點　砸破4萬大關

即／川普宣布：我的政策永遠不會改變

即／川普宣布：我的政策永遠不會改變

關鍵字：

川普貿易戰關稅

讀者迴響

熱門新聞

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

台股崩2000點不意外　專家：抄底前要先想破底怎辦

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」

大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕

明起變天降溫！下周鋒面接力「雨區擴大」　中部以北防大雨

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

綠博小火車撞人　她目擊嚇傻：全程都沒煞車

東大門夜市買西瓜汁…男抓店家不誠實

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

即／川普宣布：我的政策永遠不會改變

股市暴跌！股神巴菲特曝「1箴言」教散戶應對

陸反擊美國扯台灣　11公司進不可靠清單

痛罵卓榮泰「廢物」　楊蕙如：邏輯錯亂

更多

最夯影音

更多

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面