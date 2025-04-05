越共總書記通話川普！若能達成新協議　越南願意「對美關稅」降到0

▲美國總統川普表示，越共總書記蘇林告訴他，若兩國能達成新協議，越南願意將對美關稅降至零。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普2日宣布全球多國課徵對等關稅後，引發全球貿易戰升級的隱憂，有國家打算祭出報復關稅，也有國家打算跟美國談判。川普4日表示，他跟越共總書記蘇林通話後，對方表示若能跟美國達成協議，越南願意對美國零關稅。

▲越共總書記蘇林。（圖／路透）

川普4日在Truth Social上表示，他剛剛跟越南共產黨總書記蘇林進行了一次非常有建設性的通話，對方告訴他，如果可以跟美國達成協議，越南願意將對美關稅降至零，「我代表我們國家向他表示感謝，也期待在不久的將來雙方可以舉行會談」。

美國是越南最大的出口市場，在川普宣布「對等關稅」之前，越南就不斷祭出新的措施，包含降低美國進口天然氣、汽車、農產品等商品的關稅，也承諾會購買更多美國產品，以降低兩國的貿易逆差，然而川普2日仍宣布對越南課徵46％對等關稅。

除了越南，以色列財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）1日也簽署了一項指令，取消對美國進口商品徵收的所有關稅，試圖爭取川普不要向以色列實施對等關稅、加強雙邊貿易關係，但川普最終仍宣布向以色列課徵17％對等關稅。