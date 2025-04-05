血洗！美股7雄總市值「蒸發1.8兆美元」　蘋果跌最慘

▲川普「對等關稅」衝擊全球經濟。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

川普政府2日宣布對等關稅措施之後，美股7雄（Magnificent Seven）在本周剩餘的2個交易日內，總市值一共蒸發1.8兆美元，其中又以蘋果（Apple）損失最慘重，2天市值縮水逾5330億美元。

CNBC報導，川普的「對等關稅」衝擊全球，人們日益擔心可能發生貿易戰，進一步導致經濟衰退，市場也因此掀起拋售潮，其中又以科技股的打擊最大。

以科技股為重的那斯達克指數（Nasdaq）歷經2020年3月、也就是新冠疫情以來，最慘澹的單周跌幅。美股7雄，也就是蘋果、輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、特斯拉（Tesla）、Google母公司 Alphabet、臉書母公司 Meta，不僅3日股價暴跌，市值蒸發逾1兆美元，4日損失繼續擴大，達到1.8兆美元。

過去2天，蘋果市值縮水逾5330億美元。隨著新關稅針對其海外工廠，這間智慧型手機巨擘面臨龐大壓力，3日創下5年來最大跌幅。此外，亞馬遜也損失2650億美元，4日更是連續第9周虧損，成為2008年以來最慘澹的一周。

此外，特斯拉市值縮水逾1390億美元，輝達損失逾3930億美元，Meta也暴跌超過2000億美元。Alphabet和微軟的災情相對輕微，但過去2天市值也分別蒸發逾1390億美元、逾1650億美元。