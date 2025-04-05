川普關稅打到自家！　全球第4大車廠宣布「裁撤美國5廠900員工」

▲斯特蘭蒂斯集團宣布暫停加拿大工廠的生產。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普宣布最新關稅政策，引發全球股市劇烈波動。全球第四大車廠斯特蘭蒂斯集團（Stellantis NV）也難逃其衝擊，該集團近日宣布將在美國裁撤900名員工，並暫停墨西哥和加拿大兩家工廠的生產。

根據《路透社》報導，川普針對汽車與相關零組件全面加徵25%關稅，再加上針對各國的對等關稅，嚴重衝擊全球車市。斯特蘭蒂斯集團美洲區首席營運長菲洛薩（Antonio Filosa）表示，公司正在評估這些關稅對營運的中長期影響，並決定採取一些立即行動，包括暫停加拿大和墨西哥的兩家組裝廠生產，以及裁減美國5家工廠的900名員工。

斯特蘭蒂斯集團擁有多個知名汽車品牌，如瑪莎拉蒂（Maserati）、克萊斯勒（Chrysler）、吉普（Jeep）和飛雅特（Fiat）等。川普宣布關稅政策後，斯特蘭蒂斯股價大跌9.3%，因為該集團在美國銷售的汽車中，僅有一半是在當地生產。

白宮對斯特蘭蒂斯的裁員問題未立即作出評論。穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟學家詹迪（Mark Zandi）批評，川普的大規模關稅政策可能成為「經濟衰退的導火線」。

川普政府則表示，雖然美國民眾將面臨短期痛苦，但他們承諾川普的計劃會帶來長期的經濟增長。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）3日表示，關稅最終將促進美國工業和工人的發展，「他們可以期待工資上漲……美國擁有的公司和工人不會受到痛苦，因為他們的工作會回到美國來。」