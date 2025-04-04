10年前最後一次花錢　女子辭職過「0元生活」用布擦小便

▲10年前最後一次花錢，奈梅斯辭職過「0元生活」。（圖／翻攝jolowimpact）



記者許力方／綜合報導

世間奇女子！澳洲56歲的奈梅斯（Jo Nemeth）十年前辭掉工作後，直接關閉銀行帳戶，如今的她，更致力過著「沒有錢」的生活，單身，名下沒有任何財產、房子，也沒有領福利金、沒有儲蓄、沒有收入、沒有房貸也沒有汽車，過去十年間沒買過任何新東西。

奈梅斯2015年時辭掉了社區發展的工作，將剩下的所有財產給了她18歲的女兒，同時關閉自己的銀行帳戶，「當時我46歲，有一份好工作和愛的伴侶，但我非常不快樂」，她不滿所處的經濟體系，也對地球環境永續感到絕望，直到讀了Mark Boyle的一本著作《沒有錢的人：一年的自由經濟生活》讓她頓悟，效法放棄金錢，過「無錢生活」。

距離最後一次購物，已經是2015年的跨年夜。奈梅斯回憶，當時自己買了一個塑膠箱子來放書、零食，此後她再也沒有踏入過商店，全靠自給自足或是朋友的捐贈維生「我完全不花錢，也沒有存款、沒領補助」；她的飲食來源主要是人們不要的庫存食品，而且她也不太在意食物的有效期限，採用「直覺判斷」是否能食用，「其實，這種生活方式並不是關於錢，而是減少消費和資源使用。」

日常生活的部分，奈梅斯如廁時，用可清洗的布來擦拭小便，用姊夫製酒後剩下的餐巾紙和紙巾來擦拭大便，朋友用剩的紙巾都會轉送給她，或是用剩的牙膏，有時她也會直接用自己種植的蘆薈來代替。至於眼鏡、衣服也都是朋友送的，「我根本不用擔心，我現在的衣服甚至多到有點困擾。」

無收入的日子反而換來更穩定的生活，奈梅斯過去6年來，一直住在一棟五房的農舍中，屋主是她的朋友，她會以耕作、煮飯、洗衣、修繕來換取居住權，「我現在過得比賺錢時更有安全感，綜觀人類史，真正的安全感來自於社區生活」，現在的她可以去幫助別人，照顧病友、孩子、打理花園，都是無錢生活的一大好處。

沒有存款和財產，奈梅斯也相當擔憂未來，但她不是擔心自己的生活，而是擔心整個人類社會，她認為生物多樣性正在消失，氣候變遷危機迫在眉睫，而她就是在幫助人類社區找到糧食安全的方法，並且以身作則來教育更多人。雖然他的生活方式不一定適合所有人，但這是她最自由的生活方式。