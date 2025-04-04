　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

10年前最後一次花錢　女子辭職過「0元生活」用布擦小便

▲▼10年前最後一次花錢　女子辭職過「0元生活」用布擦小便。（圖／翻攝jolowimpact）

▲10年前最後一次花錢，奈梅斯辭職過「0元生活」。（圖／翻攝jolowimpact）

記者許力方／綜合報導

世間奇女子！澳洲56歲的奈梅斯（Jo Nemeth）十年前辭掉工作後，直接關閉銀行帳戶，如今的她，更致力過著「沒有錢」的生活，單身，名下沒有任何財產、房子，也沒有領福利金、沒有儲蓄、沒有收入、沒有房貸也沒有汽車，過去十年間沒買過任何新東西。

奈梅斯2015年時辭掉了社區發展的工作，將剩下的所有財產給了她18歲的女兒，同時關閉自己的銀行帳戶，「當時我46歲，有一份好工作和愛的伴侶，但我非常不快樂」，她不滿所處的經濟體系，也對地球環境永續感到絕望，直到讀了Mark Boyle的一本著作《沒有錢的人：一年的自由經濟生活》讓她頓悟，效法放棄金錢，過「無錢生活」。

▲▼10年前最後一次花錢　女子辭職過「0元生活」用布擦小便。（圖／翻攝jolowimpact）

距離最後一次購物，已經是2015年的跨年夜。奈梅斯回憶，當時自己買了一個塑膠箱子來放書、零食，此後她再也沒有踏入過商店，全靠自給自足或是朋友的捐贈維生「我完全不花錢，也沒有存款、沒領補助」；她的飲食來源主要是人們不要的庫存食品，而且她也不太在意食物的有效期限，採用「直覺判斷」是否能食用，「其實，這種生活方式並不是關於錢，而是減少消費和資源使用。」

日常生活的部分，奈梅斯如廁時，用可清洗的布來擦拭小便，用姊夫製酒後剩下的餐巾紙和紙巾來擦拭大便，朋友用剩的紙巾都會轉送給她，或是用剩的牙膏，有時她也會直接用自己種植的蘆薈來代替。至於眼鏡、衣服也都是朋友送的，「我根本不用擔心，我現在的衣服甚至多到有點困擾。」

無收入的日子反而換來更穩定的生活，奈梅斯過去6年來，一直住在一棟五房的農舍中，屋主是她的朋友，她會以耕作、煮飯、洗衣、修繕來換取居住權，「我現在過得比賺錢時更有安全感，綜觀人類史，真正的安全感來自於社區生活」，現在的她可以去幫助別人，照顧病友、孩子、打理花園，都是無錢生活的一大好處。

沒有存款和財產，奈梅斯也相當擔憂未來，但她不是擔心自己的生活，而是擔心整個人類社會，她認為生物多樣性正在消失，氣候變遷危機迫在眉睫，而她就是在幫助人類社區找到糧食安全的方法，並且以身作則來教育更多人。雖然他的生活方式不一定適合所有人，但這是她最自由的生活方式。

▲▼10年前最後一次花錢　女子辭職過「0元生活」用布擦小便。（圖／翻攝jolowimpact）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
595 2 2649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周變天　降雨熱區出爐
大陸貨已裝船不出、越南廠商暫停出貨　估輸美貨將大量被取消
關稅大刀後首度回應　川普「手術結束了」：讓美國再次偉大
蘋果開盤蒸發2500億美元　金融時報：川普可能毀了蘋果
活動預約秒殺「0人到場」　宜蘭綠博：我們的公民教育怎麼了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

10年前最後一次花錢　女子辭職過「0元生活」用布擦小便

快訊／雷克雅內山脊6.9地震　美國沒有偵測到海嘯威脅

快訊／關稅大刀後首度回應　川普「手術結束了」：讓美國再次偉大

豪華遊輪「瑪麗皇后2號」病毒大爆發　241人感染諾羅

尹錫悅完蛋了！ChatGPT分析彈劾案裁決：90%會被「罷免成功」

不甩逮捕令！匈牙利力挺納坦雅胡　宣布將退出國際刑事法院

南韓部隊遭共諜滲透！中國人取得「美韓軍演情報」　遭識破逮捕

不能色色！美禁駐中人員與中國公民發生性關係　談戀愛也不行

川普關稅有「3大目標」！專家揭背後挑戰　恐掀貿易戰反噬美國

擔憂尹錫悅光榮回歸！南韓國防部掛保證：不會再接受「2次戒嚴」

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

#李珠珢 賽後 #32撞 來了！超甜笑容搭律動太香啦~

【4輪逼2輪？】白轎車「惡意逼車」緊貼騎士屁股　超級危險！

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」　猛傷3歲女童背部

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT

太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死　鐵軌滿是屍塊

懷疑餐點有少！女咆哮大鬧 #麥當勞　狂掃桌面薯條漢堡亂噴

川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32% 半導體業未列入

木村拓哉超親民「幫忙搬道具」　最愛鳳梨酥：好吃到不行！

10年前最後一次花錢　女子辭職過「0元生活」用布擦小便

快訊／雷克雅內山脊6.9地震　美國沒有偵測到海嘯威脅

快訊／關稅大刀後首度回應　川普「手術結束了」：讓美國再次偉大

豪華遊輪「瑪麗皇后2號」病毒大爆發　241人感染諾羅

尹錫悅完蛋了！ChatGPT分析彈劾案裁決：90%會被「罷免成功」

不甩逮捕令！匈牙利力挺納坦雅胡　宣布將退出國際刑事法院

南韓部隊遭共諜滲透！中國人取得「美韓軍演情報」　遭識破逮捕

不能色色！美禁駐中人員與中國公民發生性關係　談戀愛也不行

川普關稅有「3大目標」！專家揭背後挑戰　恐掀貿易戰反噬美國

擔憂尹錫悅光榮回歸！南韓國防部掛保證：不會再接受「2次戒嚴」

男唬爛買到愚人節「翻轉布丁」　網跑16間店落空！驚動衛生局稽查

六福村免費入場爆一堆未成年受困郊區　運將還原現場：青少年像遊魂

10年前最後一次花錢　女子辭職過「0元生活」用布擦小便

國道「烏龜」占用內線最重罰1萬2　警曝違規照！一票車主嗨翻叫好

台灣除32%對等關稅還需繳10%基本關稅　小額包裹5／2取消關稅豁免

嘉義男嬰遭棄屍紙箱「臍帶還在」　檢方聲押生母遭駁回

掃墓多花錢買「環保金紙」真環保？標檢局曝真相

BMW「全新越野重機R 12 G／S」登場！搭水平對臥引擎品牌精神延續

蘇一峰演講遭青鳥出征鬧到取消　他嘆：閩南狼都比醫學博士有資格演講

第八屆海洋盃啦啦隊錦標賽　台將洪意淳、陳彥佑衛冕2連霸

川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32% 半導體業未列入

國際熱門新聞

即／大西洋雷克雅內山脊6.9地震

快訊／關稅大刀後首度回應　川普：手術結束了

瑪麗皇后2號病毒大爆發　241人染病

傳美國禁止駐中人員與中國人戀愛或性愛

辦公室當砲房！男女交疊「忘情激戰片」瘋傳

日本南海海槽「半斷裂」預測：8.7↑強震連2震

馬斯克出數學題　答對就能到特斯拉上班

大批台男被捕！柬埔寨警逮186嫌「179人來自台灣」

爆乳妹「薄紗丁字褲」車頭燈外露！修車廠送福利

10年前最後一次花錢　女子辭職過0元生活

緬軍認「鳴槍」警告　中方：車隊安全

川普對等關稅重砲　專家：1情況會轉彎

川普關稅有「3大目標」！專家揭背後挑戰

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

更多熱門

相關新聞

川普關稅　「企鵝無人島」也遭強徵10%！

川普關稅　「企鵝無人島」也遭強徵10%！

美國總統川普於美東時間2日宣布一系列關稅措施，波及全球多個國家與地區，甚至還包括澳洲無人居住的外部領地——赫德島與麥克唐納群島

空中想要下機　女乘客突然打開艙門

空中想要下機　女乘客突然打開艙門

唯一醫師不做了！小鎮祭千萬年薪招新人

唯一醫師不做了！小鎮祭千萬年薪招新人

澳洲3寶媽「持刀攻擊子女」遭逮

澳洲3寶媽「持刀攻擊子女」遭逮

OnlyFans女星閃婚！年斬500處男計畫不喊卡

OnlyFans女星閃婚！年斬500處男計畫不喊卡

關鍵字：

澳洲

讀者迴響

熱門新聞

即／大西洋雷克雅內山脊6.9地震

YTR徐海莉首「公開老公真面目」　網猜對狂喊：我就知道！

快訊／大陸貨已裝船不出、越南廠商暫停出貨　估輸美貨將大量被取消

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

即／川普揮關稅大刀　賴清德認「不合理」

變態憲兵掐死女友辱屍辯追求「性行為品質」

小S婉拒工作走不出傷痛「天崩地裂」　

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

陸女在健身房賣淫！網傻：難怪回來都虛脫

川普啃掉蘋果！開盤蒸發2500億美元

小S動怒駁斥「大S珠寶疑似出現拍賣會」

快訊／關稅大刀後首度回應　川普：手術結束了

瑪麗皇后2號病毒大爆發　241人染病

高雄楠梓街頭鬥毆　球棒惡煞路口猛砸

更多

最夯影音

更多

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

#李珠珢 賽後 #32撞 來了！超甜笑容搭律動太香啦~

【4輪逼2輪？】白轎車「惡意逼車」緊貼騎士屁股　超級危險！

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」　猛傷3歲女童背部

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面