台幣升值、降汽車進口關稅！　趙少康列「九招救台灣」

▲趙少康。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者崔至雲／台北報導

美國對台灣祭出32%高關稅，行政院長卓榮泰4日召開記者會說明政府因應，不過外界對於政府所推出的因應策略仍不滿。中廣前董事長趙少康對此表示，賴清德、卓榮泰躲了一天，最後開了記者會，但根本解決不了問題，只有一肚子壞水。趙少康列舉「九招救台灣」說，賴清德、卓榮泰沒有很多招可用，但還是必須用。

趙少康表示，4月2日川普宣布課徵台灣32%關稅，賴清德、卓榮泰躲了一天，被罵慘了，昨天下午卓榮泰開記者會，講了一些場面話，根本解決不了問題，就算提出了880億紓困，也是杯水車薪，一方面窮凶惡極的發動大罷免，下鄉抹黑造謠，一方面還要跟在野黨協商880億的特別預算，民進黨政府既無能又無腦，只有一肚子壞水，對大陸裝腔作勢，對在野黨羞辱輾踏，對美國卑躬屈膝，換來的卻是32%的關稅，還被川普說成是小偷，「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」都不足以形容台灣處境。

趙少康直言，「川普眼裡只有$，沒有什麼敵人朋友」，台積電被送去和蕃，還加碼要跟英特爾送作堆，聯電也馬上要跟著陪嫁，川普認為這都不如美台的貿易逆差732億美元重要，所以降低對美的貿易順差，才是當務之急。

趙少康提到，去年台灣對美順差732億，超過對大陸的699億美元，民進黨笑得嘴都合不攏，天天大內宣說美國是台灣最大市場，「福兮禍所伏」高興沒幾天，反而變成大禍。外銷佔台灣GDP的70%，沒有外銷就沒有經濟，由於「滴漏效應」，外銷收入減少，一定會影響國內消費，影響百工百業，大家要準備過苦日子。

趙少康說，賴清德、卓榮泰沒有很多招可用，但還是必須用，1、台幣升值2，減少銷美、增加購美3，重啟核電廠，購買美國設備，並減少發電成本4，鼓勵消費、增加內需5，增加銷陸，但大陸受創嚴重，台商首當其衝，也會影響台灣6，開放大陸觀光客來台，一年增加1000億收入。7，積極開拓中東、非洲市場，亞洲各國自身難保，新南向無大用8，用超徵稅額及外匯存底協助廠商度難關9、降低進口關稅。

以汽車來說，趙少康說，進口稅17.5%，貨物稅是車子繳了進口稅後，2000cc以下全部成本再徵25%，2001cc以上再徵30%，還要繳5%營業稅及燃料稅、牌照費等，加上車商利潤，難怪一輛200萬的車，在原產地只要100萬。名為保護國內汽車產業，其實真正理由是保護政府龐大稅收，買車的消費者才是冤大頭。台灣汽車關稅應該降到跟美國原來一樣的2.5%，而且取消莫名其妙的貨物稅。否則川普一定會對此窮追猛打。

趙少康說，賴清德是一個固執的人，民進黨是一個食古不化的黨，除了抹紅，什麼都不會，你看看好了，該立刻做的，他們一件都不會做。