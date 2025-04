快訊／對等關稅重創股市！　川普再發聲：大企業根本不擔心

▲川普日前宣布對課徵對等關稅。(圖/路透)

記者張方瑀/綜合報導

美國總統川普(Donald Trump)日前宣布對課徵對等關稅,引發股市震盪,衝擊全球經濟,而他4日再度發文表示,「大企業根本不擔心關稅!」

川普4日晚間在自家社群平台Truth Social發文表示,「大企業根本不擔心關稅,因為他們知道這些關稅不會消失。但他們關注的是那個『又大又漂亮的協議』,因為那將會為我們的經濟注入超強動力。這真的很重要,而且正在進行中!!!」

Big business is not worried about the Tariffs, because they know they are here to stay, but they are focused on the BIG, BEAUTIFUL DEAL, which will SUPERCHARGE our Economy. Very important. Going on right now!!!



Donald Trump Truth Social 04/04/25 07:33 PM