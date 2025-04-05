　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／對等關稅重創股市！　川普再發聲：大企業根本不擔心

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普日前宣布對課徵對等關稅。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布對課徵對等關稅，引發股市震盪，衝擊全球經濟，而他4日再度發文表示，「大企業根本不擔心關稅！」

川普4日晚間在自家社群平台Truth Social發文表示，「大企業根本不擔心關稅，因為他們知道這些關稅不會消失。但他們關注的是那個『又大又漂亮的協議』，因為那將會為我們的經濟注入超強動力。這真的很重要，而且正在進行中！！！」

川普發文之際，華爾街正遭受新冠疫情以來最嚴重危機，創下連續兩天超過1500跌點的新紀錄，總計約6兆美元（約新台幣198.6兆元）市值蒸發。

分析師多認為，多年的美股牛市在川普對全球掀起關稅戰後已結束，短期內探底難以避免，長期影響經濟成長，衝擊難以預料。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 8553 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國反擊34%關稅　「美國2大品牌」首當其衝
恐怖畫面曝！台中女騎士遭撞噴慘死
山本由伸好投無援、大谷翔平4支1　道奇開季8連勝止步
川普關稅血洗！　美股2日暴跌「蒸發6兆美元」創新紀錄
川普關稅引市場震盪！　大摩點名「30家中資重災股」
台女星嫁香港豪門7年離婚！婚變導火線曝…丈夫家世驚人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／向川普展現誠意！　柬埔寨總理：美19類商品關稅下調至5％

金融時報：吳釗燮、林佳龍訪美　與川普政府會談

快訊／對等關稅重創股市！　川普再發聲：大企業根本不擔心

川普關稅血洗！　美股2日暴跌「蒸發6兆美元」創新紀錄

川普關稅衝擊再+1！　任天堂宣布：暫停美國預購Switch 2

台積電救英特爾方法只有1種？　分析師曝關鍵：否則白搭

川普「對等關稅」海嘯來了！　4類商品漲價最有感

網傳「巴菲特力挺關稅」川普也轉發！　波克夏急澄清：全是假的

再批台灣「搶走晶片產業」　美商務部長：美國要奪回主導地位

市值王「蘋果」跌破3兆美元！　美股雪崩入熊市

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

#李珠珢 #南珉貞直接露香肩拼了！互動超萌且福利滿滿XD

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

木村拓哉離台　上前打招呼超暖

快訊／向川普展現誠意！　柬埔寨總理：美19類商品關稅下調至5％

金融時報：吳釗燮、林佳龍訪美　與川普政府會談

快訊／對等關稅重創股市！　川普再發聲：大企業根本不擔心

川普關稅血洗！　美股2日暴跌「蒸發6兆美元」創新紀錄

川普關稅衝擊再+1！　任天堂宣布：暫停美國預購Switch 2

台積電救英特爾方法只有1種？　分析師曝關鍵：否則白搭

川普「對等關稅」海嘯來了！　4類商品漲價最有感

網傳「巴菲特力挺關稅」川普也轉發！　波克夏急澄清：全是假的

再批台灣「搶走晶片產業」　美商務部長：美國要奪回主導地位

市值王「蘋果」跌破3兆美元！　美股雪崩入熊市

陸翁瞞全家買29張保單「保費近2千萬」　女兒崩潰：他月薪才1萬6

台美混血好手卡洛爾炸裂雙響砲！響尾蛇6：4擊退國民

「魔獸」霍華德確定首輪入選名人堂　自曝奪冠賽季前無球可打

高雄三寶嬤騎車沒在看！撞飛等紅燈騎士2人傷　離譜畫面曝光

桃園彩芋季4／6閉幕不閉園　4／12-13「西瓜種植日」接續登場

卓內閣想2天僅提880億救產業　藍委諷：要有心理準備面對震撼

吃了會快樂還會瘦！營養師激推「多巴胺減重法」：多吃6大類食物

UG進軍中南部插旗嘉義、高雄！限定3天人氣純茶買1送1

幕後／藍委抗罷自救策略曝　「空戰冷、陸戰熱」鎖定基本盤對決

時代變了育兒觀念也要跟著改！9種更實用有愛的新思維家長必看

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

國際熱門新聞

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞　海嘯警報發出

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

10年前最後一次花錢　女辭職過0元生活

聯準會主席鮑爾警告關稅引爆通膨　川普喊話快降息

川普「對等關稅」海嘯來了！　4類商品漲價最有感

即／對等關稅重創股市！　川普說話了

股市暴跌！股神巴菲特曝「1箴言」教散戶應對

美商務部長再批「台灣搶走晶片產業」

全球股市血洗「對等關稅」能退場？　川普發話了

即／川普宣布：我的政策永遠不會改變

即／柬埔寨總理：美19類商品關稅下調至5％

川普關稅血洗　美股2日暴跌「蒸發6兆美元」

更多熱門

相關新聞

川普關稅血洗　美股2日暴跌「蒸發6兆美元」

川普關稅血洗　美股2日暴跌「蒸發6兆美元」

美國總統川普宣布對全球商品課徵高額關稅後，引發中國迅速以相同稅率反制，全球金融市場震盪，美股週五（4日）再度重挫收黑，道瓊連續兩日暴跌超過3900點，總市值一口氣蒸發約6兆美元（約新台幣198.6兆元），創下歷來罕見紀錄。

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

川普「對等關稅」海嘯來了！　4類商品漲價最有感

川普「對等關稅」海嘯來了！　4類商品漲價最有感

網傳巴菲特讚川普經濟政策　波克夏急澄清

網傳巴菲特讚川普經濟政策　波克夏急澄清

美商務部長再批「台灣搶走晶片產業」

美商務部長再批「台灣搶走晶片產業」

關鍵字：

川普關稅貿易戰對等關稅北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

川普關稅連2天血洗美股　道瓊狂瀉2145點

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

大甲媽剛起駕就開打　一堆阿志頭嗆：輸贏啊

明起變天降溫！下周鋒面接力「雨區擴大」　中部以北防大雨

台股崩2000點不意外　專家：抄底前要先想破底怎辦

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞　海嘯警報發出

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

大甲媽起駕！1分多鐘通過廟埕

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

日裔AV女神宣布引退「皈依伊斯蘭教」

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

謝和弦深夜嗆前妻：還沒離婚就偷約炮

更多

最夯影音

更多

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面