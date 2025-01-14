洛杉磯大火24死1.2萬房毀　強風今再度來襲恐釀更慘災難

▲洛杉磯逾1.2萬棟建築物被燒毀，許多居民痛失家園。（圖／路透，下同）



記者張靖榕／綜合報導

洛杉磯野火持續肆虐，預計乾燥的聖塔安娜強風於當地時間13日（台灣時間14日）再度來襲，風速高達每小時50至70英里（約80至112公里），加劇控制兩大火災的挑戰。目前火災已吞噬相當於華盛頓特區面積的土地，造成至少24人死亡，超過12,000棟建築被毀或受損。

綜合外電報導，美國國家氣象局對洛杉磯地區發出「特別危險狀況」的紅旗警告，預計強風將持續至15日。洛杉磯市消防局局長克勞利（Kristin Crowley）警告，雖然消防隊在夜間成功控制了火勢擴散，但「情況並未完全解除危機」。

消防人員已在帕利塞德（Palisades）和伊頓（Eaton）火災等高風險地區部署超過8,500名人員，並增加空中消防資源。洛杉磯郡消防局局長馬隆（Anthony Marrone）表示，雖然目前的準備比上周火勢迅速擴大時更加充分，但強風將使控制火勢的工作極為困難。

自7日火災爆發以來，已有24人不幸喪生，超過24人失聯。洛杉磯郡警長盧納（Robert Luna）表示，搜救人員每天都在阿爾塔迪納（Altadena）燒毀區域發現遺體，死亡人數可能進一步上升。

加州州長紐森（Gavin Newsom）形容這次火災可能成為美國史上最具破壞力的自然災害。私人預測機構AccuWeather估計，這場火災帶來的損失和經濟衝擊達1,350億至1,500億美元。

在伊頓火災附近的阿卡迪亞（Arcadia），數百名志願者於周日聚集在聖塔安妮塔公園（Santa Anita Park）賽馬場，為受災民眾提供食品、衣物及嬰兒用品等援助物資。