總結任內外交成果　拜登：中國經濟「永不會超越美國」

▲拜登認為，中國永遠無法在經濟上超越美國。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登即將卸任，他13日總結任內的外交成果時提到，由於其政府的努力，美國正在全球競爭中脫穎而出，他交接給總統當選人川普的美國，比他4年前接手時還要更加強大，且中國永遠無法在經濟上超越美國。

根據《日經亞洲》報導，拜登13日於美國國務院發表談話，總結其任內的外交成果。拜登自信表示，他交給川普的美國，無論是在外交、軍事、技術還是經濟方面．已經比他4年前接手時還要更強大，「在我看來，多虧了我們的政府，美國正在贏得全球競爭，在我的任期內，我已經全方位地增強了美國的實力。」

拜登提到，當他上任時，專家們普遍認為中國經濟勢必會在2030年或不久之後超越美國，「但我們在場的每個人都說，『不，我們相信如果美國投資自己、保護美國勞工和技術，這樣的情況不會發生』，而根據最新的預測，按照中國目前的路徑，他們永遠無法超越我們，就這麼簡單。」

拜登指出，人工智慧（AI）和清潔能源是川普第二任期應該專注的兩大議題，尤其人工智慧具有重塑經濟、政府、國家安全和整個社會的力量，「我們不能像過去對待電腦晶片及其他關鍵技術一樣，將人工智慧外包出去，必須由美國及我們最親密的盟友來引領方向。」

對於川普陣營內對於清潔能源的質疑聲浪，拜登強調，清潔能源的轉型在未來幾年將會迅速推進，中國正試圖主導清潔能源的製造業及其他相關領域，搶占未來市場，「美國必須贏得這場競爭，我們將在未來數十年塑造全球經濟和整個地球。」