格陵蘭總理鬆口！　準備與美國進行「防務合作」

▲格陵蘭自治政府總理艾格德（Mute Egede）正在尋求與川普的合作方法。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）近日揚言將格陵蘭納入領土，而格陵蘭自治政府總理艾格德（Mute Egede）表示，他的政府正在尋求與川普的合作方法，準備好與美國在國防和礦產資源開發方面展開更緊密的合作。

根據《路透社》報導，川普近幾週再次表現出對掌控格陵蘭的興趣，甚至不排除使用軍事或經濟手段來實現。艾格德13日回應，格陵蘭政府正在尋找與美國合作的方式，並準備與即將上任的川普政府展開對話。

▲格陵蘭島位於北美與歐洲之間最短的航線上，對美國具有重要的戰略意義。（圖／路透）



艾格德表示，他的政府正在尋求與川普的合作方法，希望與美國在國防和勘探北極島嶼礦產資源方面，建立更緊密的合作關係。他也強調，加強雙邊貿易聯繫的重要性，但未透露更多細節。

與此同時，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）表示，丹麥已準備好與格陵蘭合作，繼續與川普進行對話，以確保美國在北極的合法利益。

格陵蘭是丹麥的高度自治領土，位於北美與歐洲之間最短的航線上，對美國具有重要的戰略意義。此外，格陵蘭還擁有美國一個大型太空設施，並擁有世界上最大量的稀土礦藏之一，這些資源對製造電池和高科技設備至關重要。

川普在2019年第一任期內曾試圖收購格陵蘭，而隨著第二任期的臨近，他再次提及此議題。

艾格德先前曾表示，如何使用格陵蘭的土地，是格陵蘭自己的事情，「格陵蘭是我們的。我們不會出售，也永遠不會。」