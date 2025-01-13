可愛妹子插隊廁所！店員等20分鐘「驚見慘狀」　內褲絲襪留現場

▲一位女生衝進廁所，待了20分鐘裡面全都是屎。（示意圖／網友提供）



網搜小組／劉維榛報導

「這位女孩究竟經歷了什麼...」一名咖啡店員工透露，某天一位打扮時髦的可愛女生插隊使用廁所，待了20分鐘才出來，臉色蒼白道歉後就落跑，結果原PO探頭一看傻眼了，裡面四處炸滿屎，對方的內褲與絲襪也留在現場，因為也都沾到屎，原本不滿插隊的原PO直呼，瞬間感到同情了。

一名網友在Dcard表示，他在咖啡廳上班，某次要走去廁所時，忽然一位長相可愛女生衝進店裡，引起眾人的目光，但她不是先去櫃檯點餐，而是快速往廁所裡衝，「我忍不住瞥了一眼，女生的打扮頗時髦，酒紅色短裙搭配絲襪和麂皮長靴。」

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當時，對方直接插隊進去廁所，一度讓原PO傻眼心想，「也太沒禮貌了吧？很急的話至少也先說一聲。」結果一等就是20分鐘，對方走出來後，神情完全變了一個人似的，臉色蒼白向原PO道歉，接著就快步離開咖啡廳。

原PO轉過身後，發現廁所裡面一片慘狀，「整捲衛生紙已經用光光，馬桶坐墊沾滿糞便、垃圾桶裡面還有內褲、絲襪，上頭同樣沾滿大便，最後連廁所門邊的地板上，也有炸屎的痕跡！」

原PO錯愕呆站在原地直呼，「實在無法想像，這位女孩究竟經歷了什麼...我也從最一開始的不悅，轉變成對她的同情。」

底下網友熱議，「我比較心疼你，同為在咖啡廳打工的人」、「她應該是已經拉在褲子上了，所以才會弄得到處都是」、「女廁常常都可以見到尿尿噴射到整個馬桶坐墊上」、「拉到馬桶都是也不清理，再漂亮的女生我就也不會同情欸，這是公德心的問題好嗎」、「你人真好，辛苦你了，那個味道我隔著螢幕都聞到了

，雖然對方可能很不舒服，但沒消費還在人家的廁所炸屎，根本不值得你同情他」。

有員工也崩潰分享，「以前有個客人也是這樣，用超快的速度跑進廁所，事後老闆娘說屎噴得到處都是，她洗了很久才洗乾淨，後來只要我們老闆娘出國不在店裡，我廁所一定鎖起來不給客人用」、「我在診所打工，超多人是拉肚子要用廁所，但用完都不會清導致都是我們要洗，而且每次都是炸的整間都是，每次都是看是奶奶小朋友才想說給你們用，但大家都不清，所以現在一律不外借廁所，要拉就在大家面前拉吧」。

也有苦主幫解釋，「身為一個腸躁症患者，經歷過幾次...之後都會確保身上有止瀉藥、隨身換洗衣服，其實想想蠻悲哀的」。

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