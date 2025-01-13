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薪水多還是離職！他曝找工作「1條件超重要」　一票人點頭

▲▼強烈颱風瑪莉亞來勢洶洶，北北基、桃、竹、苗等7縣市下午4點起停班課，而北捷多站紛紛被下班人潮塞爆。（圖／記者賴文萱攝）

▲原PO禁不住淡水通勤上班，做一周就離職了。（圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／劉維榛報導

時間就是金錢！一名網友透露，從淡水通勤上班太耗時間與精神，只做了一周就離職，回想再前一份工作離家很近，但當時因為薪水只有3萬也做不久。文章曝光後，一票網友點頭回應，「離家近真的爽，我在我家隔壁餐廳工作，有供餐、中間休息一小時，我都帶回家吃順便午休，飯錢省了交通費也省了！」

一名網友在Dcard表示，若撇除薪資高低，他認為公司離家越近越好非常重要，「如果上下班通勤時間，包含捷運公車、開車、騎車，加起來要2-3個小時，那真的非常耗神，工作的力量就會減少。」

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原PO自曝，他住在淡水，從家裡要搭公車到捷運，上車廂更是人擠人，「這樣下去不行，因此必須早睡，加上沒有下班空閒時間...一周後就離職了。」

原PO還透露，其實再前一份工作就在家裡後面，走路就能上班，但當時考量薪水只有3萬也做不久，因此後悔直呼「當時也沒有現在的頭腦！」

一票網友也點頭直呼，「第一優先一定是通勤，畢竟這是每天睜眼就要先面對的事，再來才是合適的工作」、「如果通勤期間不能睡覺，真的強烈建議選離家近的」、「這是真的，換了一個通勤40-50分的工作每天都不想上班，最後還是離職了」、「以前高鐵+捷運通勤一小時，現在走路5分鐘，午休一個半可以回家，後悔不早點這麼做」、「離家近真的很爽，每天中午都回家睡覺」、「我也住淡水，一天通勤只要10分鐘，去台北工作起碼變2小時，薪水多也不想去」。

不過也有網友感嘆現實面，「誰不想要錢多事少離家近，但不是每個工作都符合這三個條件，薪水3萬我才不會想幹、薪水3萬我老婆連嫁給我都不可能、薪水3萬連車跟房都買不起」、「錢錢夠多，才是第一優先，你會覺得通勤很累，代表錢不夠多」。

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