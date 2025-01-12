中橫東段春節車行全攻略！夜間只出不進　注意分流通行路段

▲中橫東段關原至天祥及天祥至閣口路段春節管制通行與淨空時段一覽表。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為因應春節連假期間台8線中橫公路東段關原至太魯閣閣口路段民眾通行需求，公路局東區養護工程分局所屬太魯閣工務段日前邀集大天祥地區住民與旅宿、農產等各業者代表，太魯閣國家公園管理處及花蓮縣警察局交通隊與新城分局等相關機關單位等共同研商今年農曆春節連續假期之管制措施，並獲致共識。

台8線中橫公路關原至太魯閣閣口（114k~184.5k）路段，今年農曆春節連假期間（1月25日至2月2日）每日交管措施如下∶

一、關原至天祥(114.6k~167.7k)路段：

(一)交通管制區間為合歡派出所~天祥(114.6k~167.7k）。

(二)經每日朝巡路況，達可通行條件時，於6時至16時30分，採雙向放行，不實施管制。

(三)16時30分至18時30分以後禁止進入（管制區內只出不進）。

(四)18時30分至翌日上午6時實施夜間封閉管制。

二、天祥至太魯閣口（167.7k~184.5k）路段：

（一）交通管制區間為天祥~太魯閣閣口 （167.7k~184.5k）。

（二）經每日朝巡路況，達可通行條件時，於6時至17時30分，實施交維管制放行措施。

（三）東行方向（天祥往閣口方向）：每日採6個時段放行（6時~7時、7時~8時、10時~11時、13時~14時、16時~17時，及17時~17時30分），其中6時~7時及17時~17時30分兩時段採雙向通行外，其餘放行時段均採單向往東（往閣口）通行措施。

（四）西行方向（閣口往天祥方向）：每日採5個時段放行(6時~6時30分、8時30分~9時30分、11時30分~12時30分、14時30分~15時30分及17時~17時30分），其中6時~6時30分及17時~17時30分兩時段採雙向通行外，其餘放行時段均採單向往西（往天祥）之通行措施。

（五）每階段放行後實施30分鐘之淨空時段，限於放行時段已進入管制區間內之車輛只出不進。

（六）17時30分至18時30分以後禁止進入（管制區間內只出不進）。

（七）18時30分至翌日上午6時實施夜間封閉管制。

（八）另太魯閣口至長春隧道路段仍續採分流通行措施如下：

1.西行（太魯閣往天祥方向）：由太管處砂卡礑隧道→西拉岸隧道→銜接台8線長春隧道→天祥。

2.東行（天祥往太魯閣方向）：天祥→台8線→長春隧道→太魯閣口→花蓮（宜蘭）。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段呼籲與提醒，往返「大禹嶺至太魯閣閣口」間之用路人，應留意最遲抵達167.7k天祥管制點或太管處砂卡礑隧道東口管制點之時間如下：

（一）由大禹嶺至太魯閣口之用路人，最遲務必於17時前抵達天祥，以免錯過天祥至太魯閣口間17時~17時30分之最後放行時段。

（二）另由太魯閣前往大禹嶺之用路人，最遲務必於14時30分至15時30分之放行時段通過位於太管處砂卡礑隧道東口管制點前往大禹嶺，16時30分前抵達天祥管制點，以避免遭遇關原管制點18時30分之夜間封閉管制。

台8線中橫公路東段尚屬0403花蓮地震及103年歷次颱風影響之災區道路，敬請用路人應妥為規劃行程時間，行經台8線管制路段時，應於各區間放行時段內儘速通行，避免於路途上隨意逗留駐足而徒增暴露於災區道路上之風險或遭逢出口管制點封閉之情形，另每日各放行時段，如因天候風雨影響或突發狀況而衍生道路災害時，公路搶修團隊將適時進行搶災作業，屆時不除延後或暫停之放行之可能。

▲長春隧道至閣口路段分流改道示意圖。

公路局呼籲用路人，當遇颱風、豪雨（或連續降雨）及地震過後，山區道路易有坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

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