　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中橫東段春節車行全攻略！夜間只出不進　注意分流通行路段

▲▼中橫東段關原至天祥及天祥至閣口路段春節管制通行與淨空時段一覽表。（圖／公路局提供，下同）

▲中橫東段關原至天祥及天祥至閣口路段春節管制通行與淨空時段一覽表。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為因應春節連假期間台8線中橫公路東段關原至太魯閣閣口路段民眾通行需求，公路局東區養護工程分局所屬太魯閣工務段日前邀集大天祥地區住民與旅宿、農產等各業者代表，太魯閣國家公園管理處及花蓮縣警察局交通隊與新城分局等相關機關單位等共同研商今年農曆春節連續假期之管制措施，並獲致共識。

▲▼中橫東段關原至天祥及天祥至閣口路段春節管制通行與淨空時段一覽表。（圖／公路局提供，下同）

台8線中橫公路關原至太魯閣閣口（114k~184.5k）路段，今年農曆春節連假期間（1月25日至2月2日）每日交管措施如下∶
一、關原至天祥(114.6k~167.7k)路段：
(一)交通管制區間為合歡派出所~天祥(114.6k~167.7k）。
(二)經每日朝巡路況，達可通行條件時，於6時至16時30分，採雙向放行，不實施管制。
(三)16時30分至18時30分以後禁止進入（管制區內只出不進）。
(四)18時30分至翌日上午6時實施夜間封閉管制。
二、天祥至太魯閣口（167.7k~184.5k）路段：
（一）交通管制區間為天祥~太魯閣閣口 （167.7k~184.5k）。
（二）經每日朝巡路況，達可通行條件時，於6時至17時30分，實施交維管制放行措施。
（三）東行方向（天祥往閣口方向）：每日採6個時段放行（6時~7時、7時~8時、10時~11時、13時~14時、16時~17時，及17時~17時30分），其中6時~7時及17時~17時30分兩時段採雙向通行外，其餘放行時段均採單向往東（往閣口）通行措施。
（四）西行方向（閣口往天祥方向）：每日採5個時段放行(6時~6時30分、8時30分~9時30分、11時30分~12時30分、14時30分~15時30分及17時~17時30分），其中6時~6時30分及17時~17時30分兩時段採雙向通行外，其餘放行時段均採單向往西（往天祥）之通行措施。
（五）每階段放行後實施30分鐘之淨空時段，限於放行時段已進入管制區間內之車輛只出不進。
（六）17時30分至18時30分以後禁止進入（管制區間內只出不進）。
（七）18時30分至翌日上午6時實施夜間封閉管制。
（八）另太魯閣口至長春隧道路段仍續採分流通行措施如下：
1.西行（太魯閣往天祥方向）：由太管處砂卡礑隧道→西拉岸隧道→銜接台8線長春隧道→天祥。
2.東行（天祥往太魯閣方向）：天祥→台8線→長春隧道→太魯閣口→花蓮（宜蘭）。
公路局東區養護工程分局太魯閣工務段呼籲與提醒，往返「大禹嶺至太魯閣閣口」間之用路人，應留意最遲抵達167.7k天祥管制點或太管處砂卡礑隧道東口管制點之時間如下：
（一）由大禹嶺至太魯閣口之用路人，最遲務必於17時前抵達天祥，以免錯過天祥至太魯閣口間17時~17時30分之最後放行時段。
（二）另由太魯閣前往大禹嶺之用路人，最遲務必於14時30分至15時30分之放行時段通過位於太管處砂卡礑隧道東口管制點前往大禹嶺，16時30分前抵達天祥管制點，以避免遭遇關原管制點18時30分之夜間封閉管制。
台8線中橫公路東段尚屬0403花蓮地震及103年歷次颱風影響之災區道路，敬請用路人應妥為規劃行程時間，行經台8線管制路段時，應於各區間放行時段內儘速通行，避免於路途上隨意逗留駐足而徒增暴露於災區道路上之風險或遭逢出口管制點封閉之情形，另每日各放行時段，如因天候風雨影響或突發狀況而衍生道路災害時，公路搶修團隊將適時進行搶災作業，屆時不除延後或暫停之放行之可能。

▲▼中橫東段關原至天祥及天祥至閣口路段春節管制通行與淨空時段一覽表。（圖／公路局提供，下同）

▲長春隧道至閣口路段分流改道示意圖。

公路局呼籲用路人，當遇颱風、豪雨（或連續降雨）及地震過後，山區道路易有坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿於災後進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

民眾請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陸夫妻先後罹胃癌！　醫揭「1配菜」肇禍
韓變態軍人暴力性侵美女　廁所滿地鮮血
快訊／信義分局警鳴笛衝現場遭撞飛　送醫搶救
鳳山命案！「檳榔刀割頸放血」慘死　嫌逃回家被逮
陸爆大量「肉毒桿菌中毒」　多人命危才送醫
Lisa太辣！比基尼秀零贅肉曲線　650萬粉按讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市信義分局警員鳴笛衝現場遭撞飛　送醫搶救中

鳳山命案！10萬債「檳榔刀割頸放血」1男慘死　嫌犯逃回家被逮

現場畫面曝！五股小貨車失控「猛撞髮廊門柱」　警消救出受困運將

中橫東段春節車行全攻略！夜間只出不進　注意分流通行路段

快訊／新北五股「小發財車撞民宅」！　運將受困搶救中

新郎大陣仗迎娶！台南2億超跑車隊娶回美嬌娘　新娘車是勞斯萊斯

神棍裝「喪魔仔」下咒恐嚇！猥褻性侵鄰居母女　害她崩潰包尿褲

台中酒駕無照累犯名單曝！1月已公布82人　14人違規3次以上

前保一警2千元找14歲少年洩慾！還LINE同事炫耀　賠錢換緩刑

妻搞上牌友「晚上吃肉」！夫見鹹濕對話怒砍她　向小王求償吞敗

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

雪橇犬們武嶺亭追雪大合唱　柯基同伴傻眼：偶怎麼在這

海恩收行李全靠硬塞　成功關上超驚人!!

111釘孤枝遊行 現場人潮畫面曝！

【早餐店烏龍】點吐司厚片→3層薄片：確定不是在整我？

館長高喊「賴清德放人」！　自曝比賽受傷：手舉不起來

快訊／北市信義分局警員鳴笛衝現場遭撞飛　送醫搶救中

鳳山命案！10萬債「檳榔刀割頸放血」1男慘死　嫌犯逃回家被逮

現場畫面曝！五股小貨車失控「猛撞髮廊門柱」　警消救出受困運將

中橫東段春節車行全攻略！夜間只出不進　注意分流通行路段

快訊／新北五股「小發財車撞民宅」！　運將受困搶救中

新郎大陣仗迎娶！台南2億超跑車隊娶回美嬌娘　新娘車是勞斯萊斯

神棍裝「喪魔仔」下咒恐嚇！猥褻性侵鄰居母女　害她崩潰包尿褲

台中酒駕無照累犯名單曝！1月已公布82人　14人違規3次以上

前保一警2千元找14歲少年洩慾！還LINE同事炫耀　賠錢換緩刑

妻搞上牌友「晚上吃肉」！夫見鹹濕對話怒砍她　向小王求償吞敗

從健檢滿江紅到百馬壯舉　「蜘蛛人校長」堅持14年成勵志典範

單親《星光》女星挺鬼鬼未婚生女！　見網評傻眼：原始人腦袋

巴特勒鼓勵自家員工「暗諷熱火」　前輩爆料他稱病卻在外閒晃

偏遠小鎮突獲3.4億遺產！陌生人「從沒去過那」　霸氣送錢原因曝光

劇場版《進擊的巨人》票房狂飆　網看完PTSD聽到「這句」秒破防

香港聽障舞團「森林樂」跨越障礙　首度來台北表演《手舞觸動2》

尹錫悅被停職每月照樣「爽領50萬」！　不用工作今年還加薪3%

粉色系超夢幻！「北市2花海」美到過年　順遊蜻蜓小屋、寶藏巖

現代料理融入XO醬、甲魚湯　LONGTAIL新主廚上任推新菜單

台中「商帶住」衝出最速重劃區　跟流行分「APT.」3地段

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

社會熱門新聞

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

高院駁回抗告理由曝！柯文哲4人看守所過年

按摩妹「拒肉償」　慘遭臨時工凌虐性侵

即／台南雙載機車擦撞小貨車　夫妻雙雙不治

北市男偷運51隻昆蟲　魂斷檢疫遭銷毀！

即／高雄2男口角糾紛亮刀拚輸贏　1男命危　

花蓮女騎士自撞路樹亡　詭留「後照鏡」真相畫面曝

曾瑋中、郭婷筠台中車禍現場曝　計程車疑插隊

即／北市警員鳴笛衝現場遭撞飛送醫搶救

新郎大陣仗迎娶！台南2億超跑車隊娶回美嬌娘

養生會館客人小姐連結ING　負責人竟是百萬網紅

航空公司員工爆性侵！　趁學姐醉倒伸狼爪下場慘

紅衣女徒步從台北要走回嘉義　今晨走上國道駕駛嚇壞

台中6寶爸現身喊：有能力養小孩　自己每月最多花2000

更多熱門

相關新聞

春節登船熱潮　望僕號海上書船首泊花蓮開放登船

春節登船熱潮　望僕號海上書船首泊花蓮開放登船

由德國「好書共享協會」經營的海上圖書館-望僕號，正在進行全球巡迴之旅，將於1月16日抵達花蓮港，17日開放登船並停留至2月2日。這艘船以其超過2,000種不同主題的書籍而聞名，涵蓋範圍廣泛，包括科學、藝術、醫學、語言及兒童讀物等，適合各年齡層的讀者。訪客可以在船上選擇心儀的書籍，價格也相當親民，讓每位熱愛閱讀的人都能找到心靈的慰藉。

關懷弱勢　台東後山慈善會「做伙呷辦桌」

關懷弱勢　台東後山慈善會「做伙呷辦桌」

春節前消防安全聯合稽查　雲縣府為住宿安全把關

春節前消防安全聯合稽查　雲縣府為住宿安全把關

唐寧茶X郭元益打造雙文化特色禮

唐寧茶X郭元益打造雙文化特色禮

力拼春節前三讀總預算！　朝野達共識20日加開院會、最快17日表決

力拼春節前三讀總預算！　朝野達共識20日加開院會、最快17日表決

關鍵字：

中橫東段春節全攻略夜間只出不進分流通行

讀者迴響

熱門新聞

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

他38歲身價破億　點名抱緊4檔ETF

2000元刮刮樂突一堆人搶！他曝「1買法」中獎率超高

《黑暗》胸部是CG！車珠英《元敬》18禁火辣床戰真脫　完美胸型全露

快訊／柯文哲4人抗告全駁回　羈押3個月

快訊／洛杉磯野火驚傳童星喪生！

快訊／半個台灣有感　今晨規模4.9地震最大震度4級

恭喜！　4星座、4生肖2025偏財超旺

身分證「中2碼」春節住飯店1人2025元

喪偶十多年　陸79歲老翁「確診愛滋病」

高院駁回抗告理由曝！柯文哲4人看守所過年

洛杉磯野火燒6天！湯姆漢克斯8.6億豪宅奇蹟完好

1.11釘孤枝嗆「法律系滾出司法圈」！　律師傻眼：實在非常蠢

台灣人「10大傷腎習慣」曝！醫：一週喝3次衰老速度快

更多

最夯影音

更多

【回到故鄉？】帶狗勾們上武嶺亭追雪還順便來首大合唱

黃聖依選擇離婚「不再受他掌控」　楊子爆哭：我又不是找不著更好的！

鬼鬼懷孕生女「3年前就凍卵」　打針痛到叫出來…炎亞綸幫戳肚

#台中5寶爸 晉升「6寶爸」　現身透露薪水：有能力養小孩

高雄小貨車闖紅燈連2撞！ 轉圈「天女散菜」畫面曝

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面