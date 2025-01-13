反擊釋昭慧！「罵人先生」現身了　他正面對決：證嚴懂這樣的危險

▲釋昭慧法師（右）與慈濟創辦人證嚴法師（左）。（圖／翻攝自Facebook／釋昭慧）



網搜小組／劉維榛報導

大林慈濟醫院壁畫「佛陀問病圖」盜圖爭議演變口水戰，證嚴上人徒弟釋昭慧抨擊，李承道突然為父親發聲是在蹭熱度，遭到網友抨擊後，釋昭慧又發文駁斥，「我何時說過，慈濟壁畫風波『應該翻篇』？」並把炮口對上一位「罵人先生」。對此，許常德自己對號入座，寫下489字反擊。

釋昭慧今（13）日又在臉書發文，提及自己被一位「罵人先生」公開辱罵，稱她已表態慈濟壁畫風波「應該翻篇」，讓她哭笑不得，「我何時說過，慈濟壁畫風波『應該翻篇』？其次，『翻』不『翻篇』，只有當事人說了算，我憑什麼撈過界來幫人『翻篇』呢？」

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對此，許常德稍早在臉書反擊，「釋昭慧法師，我是許常德，我不叫罵人先生，如果你用的字眼不叫罵人，那叫什麼呢？這是修行人壓抑的不耐煩嗎？」

許常德認為，一張畫的原創被拿去臨摹，就是盜用侵權，現在要把名字打上去，在法律前，盜版的人以後都可以有樣學樣。他接著質疑，「一張畫被臨摹的盜用後，這張畫已不是原創畫的，現在承認了盜用，以為把畫家的名字放上去就可以處理過去，這是無知呢？還是程度差呢」

許常德也實際舉例，「你可以想像宮崎駿的畫被臨摹後，多年後被檢舉後再去冠上名字，這是讓盜版變正版的認證嗎？這不是在羞辱所有藝術家嗎？」

許常德還說，不要覺得有些人質疑慈濟就是不愛慈濟，甚至是對慈濟不敬，不要這麼想才不會變成把慈濟神話的那種人，如果他號召大家來做好事，多年以後光是這些好事累積在我身上的光芒會有多閃耀，別以為閃耀是什麼好事，那都會讓人看不到這世界的真實樣子，我相信證嚴懂這樣的危險，而且越是有智慧越是坦然的人，每經過一次嚴苛的質疑，只會讓他在大家心中的地位越高，所以要不要回應是證嚴的選擇，不是釋昭慧用這種方式可以討回什麼的。

許常德也強調，希望大家不要再用敬不敬的態度看任何人，因為真正該尊敬的是精神，不是人，慈濟的精神是眾多人合力打造的，不該有誰功勞比較大，原來釋昭慧法師對於大家的意見，只要讓她玻璃心的，都是罵人，想要繼續這樣，是你個人的選擇，不要讓人聯想到慈濟。

▼嘉義大林慈濟醫院一樓大廳掛著「佛陀問病圖」大型壁畫，爆出著作權爭議。（圖／嘉義大林慈濟醫院提供）

