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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌準備接電話！蔡壁如盼聊「未來發展」　再決定選不選黨主席

▲▼前立委蔡壁如接受《中午來開匯》節目訪問。（圖／《中午來開匯》提供）

▲前立委蔡壁如接受《中午來開匯》節目訪問。（圖／《中午來開匯》提供）

記者袁茵／台北報導

柯文哲因為捲入京華城、政治獻金案，請辭民眾黨主席一職，並由立院黨團總召黃國昌接代理黨主席。民眾黨13日正式公告，將於2月15日進行黨主席補選，從明（14日）開始至17日可進行線上報名。曾說不排除挑戰選黨主席的前立委蔡壁如，13日中午表示要先跟黃國昌、秘書長周榆修「黨內溝通」，再決定要不要報名參選。

蔡壁如13日中午接受主持人黃光芹《中午來開匯》網路節目訪問，會後接受媒體訪問。針對今日民眾黨公布黨主席補選資格，包括前中央委員，意即蔡壁如也符合資格，會不會想報名選黨主席？蔡壁如回應，「這個我之前講過了啦，反正應該還有時間，先跟黨內溝通完之後再做決定」。

媒體追問，是要跟黃國昌溝通嗎？蔡壁如說「嗯⋯等一下就來聯絡啊！對，因為之前也想聯絡跟他談一些事情。」媒體再問要談什麼？蔡壁如提及，之前找黃國昌，是為了她每個月都舉辦的論壇，但「也可以談談黨內一些未來發展」。

由於黃國昌現有代理黨主席優勢，被問到會不會溝通合作的可能性？蔡壁如稱，「我想跟黨內幾個現有的這些人溝通啦！黃國昌代理主席或秘書長（周榆修），或幾個黨內有代表性的中央委員，或是一些領袖，我想都一起來溝通，拿出誠意，大家一起溝通，展現民主風範及團結的一個氣氛」。

至於溝通結果會不會影響報名參選黨主席的意願？蔡壁如直言「會，對，所以還是先溝通。」

最後，被問到哪些是考量點？蔡壁如說，目前考量的就是民眾黨未來發展，包括2026民眾黨會不會泡沫化，「如果今天民眾黨支持度20%以上，（總統）賴清德可以讓北檢這樣對柯文哲，做出這種侮辱性的起訴書嗎？」現在全黨要想盡辦法聲援與救出柯文哲，但在拯救柯文哲前，應先把支持度拉起來，既然此事是政治辦案，那就要從政治思維做思考，「當民眾黨支持度有20%，執政黨還可以讓北檢這樣胡作非為嗎？」

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