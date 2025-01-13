爆「屯田計劃」是柯文哲找朱蕙蓉當董事　蔡壁如稱有潔癖：我只傳話

▲前立委蔡壁如接受《中午來開匯》節目訪問。（圖／《中午來開匯》提供）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲因政治獻金、京華城案遭羈押禁見，去年被爆出，現在飽受爭議的「木可公司」雛形，是柯2020年為「屯田計劃」設立的「眾城公司」，目標籌到20億元，還找前柯粉網紅「大媽老司機」朱蕙蓉當人頭。前立委蔡壁如13日爆料，「屯田計劃」是柯文哲叫朱蕙蓉簽，並不是她，因為自己「有點潔癖」，覺得有點風險就喊卡。

蔡壁如13日中午接受主持人黃光芹《中午來開匯》網路節目訪問，黃光芹提到有人質疑蔡是「柯黑」等，蔡壁如表示「如果我要當柯黑，我一定是核彈級的柯黑啦！」很多人誤會她，而自己選擇不解釋確實不對，但如果有讓她解釋的機會，她不可能去當「柯黑」。

此時，黃光芹點名日前狂罵民眾黨的「大媽老司機」朱蕙蓉，質疑蔡壁如要如何解釋好友行為？蔡壁如回擊，「你不能夠因為她是我朋友，就把罪怪給我，我覺得現在媒體的態度就是⋯變成她是我責任，怎樣？我要把她槍斃嗎？」

黃光芹則提到朱蕙蓉日前爆「屯田計劃」稱柯文哲死定、蔡壁如找她簽等內容。突然，蔡壁如強調，「我跟你講，屯田計劃那個是柯文哲叫她簽的，不是我好嗎！」讓黃光芹緊急表示「什麼變成他（柯文哲）？她（朱蕙蓉）說是妳叫她簽的，怎麼變成柯文哲？這不能隨便講講。」

蔡壁如指出，這個要講清楚，「當時說要去弄一個什麼控股公司，柯文哲跟我討論這件事時，我說『我想一想』，那時候我是立委，他（柯文哲）說『妳不適合去當這個董事』，我說『那不然你選一個人』，他（柯文哲）就問我說『那朱蕙蓉好不好？』我說『好啊，我跟她講一下』，所以我就跟朱蕙蓉說柯文哲有一個這樣的機會，要找她當董事，要不要？」

蔡壁如強調，「我只是傳話，這件事情後來想1次、2次後，我就認為這計畫不可行，所以我就沒有了。」自己也跟檢察官說公司根本沒開成功，但後來為什麼又開成，自己並不知道，「後面的事情我就都不知道了。」

蔡壁如說，「後面的事情，他們再去找朱蕙蓉，朱蕙蓉就停留在印象中是我跟她講的，但其實不是，是柯文哲問我說『如果是朱蕙蓉當董事好不好』，而我說『她是你好友，她應該不會出賣你』。」這是柯文哲來詢問她的意見，但自己後來想想有點風險，「我這種人就是這樣，有點潔癖，我就喊卡了，至於後面的人又去開，我就不知道了」。

但當黃光芹要持續追問時，蔡壁如認為，「我覺得我們不要在這講這些八卦，再讓我講，講三天三夜都講不完！」之後便進入別的話題。