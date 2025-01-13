P罩杯女優驚曝「其實是罕病」　巨乳日常超痛苦：停不下來

▲佩姬罹患巨乳症，現在已經長到P罩杯。（圖／翻攝@pamameliaaa，下同。）



記者吳美依／綜合報導

澳洲29歲女子佩姬（Paige Amelia）罹患罕見疾病「巨乳症」（Gigantomastia），胸部不停發育，迄今已經達到P罩杯的驚人尺寸。儘管她藉此在成人平台獲得豐厚收入，但日常生活依然感到十分不便與痛苦。

25歲那一年，佩姬的胸部開始失控發育，「有時會停下來，然後在一個月內長很多。」2022年1月，她的胸圍100公分，同年9月已經長到114公分。2023年5月，她的胸圍是139公分，現在又長到143公分。

儘管擁有傲人上圍看似令人羨慕，佩姬卻必須時時忍受不便與痛苦，包括嚴重背痛，每年耗費數千澳幣添購新上衣與內衣。她說，「我總是在找新衣服」，還必須訂做大尺寸胸罩，「每件大約280澳幣（約新台幣5700元），但我不得不接受。」

此外，佩姬總是招致旁人異樣眼光，以及永無止盡的騷擾訊息，「當妳擁有更大的胸部時，更容易被性化……我不喜歡在公開場合穿緊身衣服，因為我會感受到令人不愉快的眼光，尤其來自其他女人。我感覺到必須安撫大家的持續壓力，因為對他人眼光感到偏執，沒辦法穿自己想穿的衣服。」

《鏡報》報導，巨乳症會導致乳房組織迅速生長，可能發生於青春期或懷孕期間。這種疾病通常是因為荷爾蒙失衡引起，但也可能是因為藥物導致。

目前尚不清楚佩姬罹患巨乳症的確切原因，她正在考慮接受縮胸手術，但又擔心這麼做毫無意義，「我擔心它們會再次長回相同的尺寸，而我只是在浪費錢。」