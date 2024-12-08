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90天大2.2cm有可能！網友曝3招豐胸靠按摩　醫揭關鍵：留意成份

▲▼按摩,美背,上裸,女。（圖／達志影像／示意圖）

▲一名網友在Dcard分享自己靠按摩讓胸部長大。（圖／達志影像／示意圖）

記者吳奕靖／高雄報導

一名宣稱自己22歲的網友，在Dcard貼文分享自己從「無奶到小奶的故事」，她表示自己胸圍約5公分，胸部永遠停留在小學，因此而自卑，所以在網路搜尋後，靠著按摩、背部筋膜放鬆以及增加蛋白質攝取量，三個月長大了2.2公分，但真的靠這3招就能讓胸部長大嗎？專業醫師給了答案。

宣稱22歲的網友在Dcard貼文分享，強調自己的胸部停留在小學階段，胸圍為5公分，同時說自己因為內分泌失調，生理期有11個月才來的紀錄，所以現在的她想要改變現狀，透過乳房按摩讓乳腺疏通，因為疏通才能送達營養，所以自己在洗澡時按摩胸部，另外背部筋膜放鬆以及增加蛋白質的攝取量，讓胸部長肉，胸部組成當中有部分也是蛋白質。

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靠著3招執行3個月，胸部多了2.2公分，同時她也分享自己努力過程的「長大照片」，不過底下的網友紛紛留言，表示不相信她的說法，但也有人呼籲要原po相信自己最美。

胸部,乳房。（圖／達志示意圖）

▲專業醫師強調按摩油的成分要注意。（圖／達志影像／示意圖）

詢問乳房外科醫師楊欣瑜，是否透過按摩能夠讓乳房變大，她不否認是按摩的作用，她說：「一般來說年齡層有差，若是還在發育期，的確有機會，但若是發育完成的按摩，有的時候是因為使用了不當的身體油，反而要注意健康，所謂的身體油裡頭可能有添加化學物質，沒有辦法清楚的指出是什麼，但過度添加化學物質也是會透過皮膚吸收進而刺激乳腺，這就是不必要的行為，當然長期以往就會影響身體健康。」

國內知名整形醫師邱浚彥也有同樣的看法：「如果是按摩刺激血液循環造成裡面增生或胸部腫脹，多少有點幫助，但是不會太多，同時按摩時的乳液當中添加有賀爾蒙或刺激性物質，的確會有讓乳房增大的效果，不過想透過按摩，這是長遠性計劃，並非是一天、兩天的事，得要持之以恆。」

他也進一步解釋如果成年人要豐胸，最快的方式是透過隆乳手術，再來就是吃胖一點，透過吃胖來增加脂肪，不過這個方式也會有體重失控、全身性體型失衡的風險，不過想要進行隆胸手術，邱浚彥呼籲還是得要尋找專業醫師評估，才不會衍生其他不必要的醫療風險與糾紛，同時也不要過度相信民間偏方，為了豐胸結果危害自己的健康。

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