無照密醫看牙竟手摸美女胸...噁喊：妳很漂亮　判刑8月定讞

▲美女看牙竟遭密醫摸胸，在家人陪同下，驚恐報警。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台南余姓齒模師沒有醫師執照，卻在牙醫診所內為病患診療。2022年間他幫一名美女病患看牙時，竟趁著診療時，伸手撫摸病患胸部，美女趕緊伸手按住余男手部，余男竟未停止，持續搓揉，之後更摸美女的下巴，噁稱「妳很漂亮」。最高法院審理後，將他摸胸部分判刑8月定讞，必須入獄服刑。

判決指出，余男沒有牙醫師執照，但卻從2016年起，就開設牙醫診所為人看牙。案發於2022年3月間，下午4點左右，美女病患小梅（化名）前來求診，但余男竟不顧小梅抵抗、拒絕，猥褻得逞。

當時小梅躺在診療椅上，余男一手持鏡子、一手持工具。治療到一半時，他突然將手上的工具放在小梅口中，伸手進小梅的T恤內撫摸小梅胸部，小梅受驚，隨即以手按住余男鹹豬手，說「不能這樣」；但余男將手抽出，並摸小梅的下巴噁說「妳很漂亮」，接著若無其事治療牙齒。之後因另名病患進診所求診，余男匆匆結束治療後讓小梅離去。小梅回家後告知家人，並前往報警，全案因此爆發。

法院審理時，余男否認犯案，辯稱診間為開放空間，當時還有病患排隊求診，根本不可能犯案，排隊的病患也證稱沒有察覺異狀。但法院根據被害人以及其他客觀證據，仍認定余男有罪，一審將他判刑9月。但二審逆轉改判無罪，更一審法院再逆轉改認定有罪，判刑8月。全案再上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。