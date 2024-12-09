　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「睡覺該穿內衣嗎？」她笑：在家不穿，出門貼膠帶就好

胸部,內衣,胸罩。（圖／pixabay）
▲女生睡覺會穿內衣嗎。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳香菱／綜合報導

對女生來說，內衣是個偉大的發明，就有人突然跟朋友討論到「睡覺時會不會穿內衣」這個話題，於是馬上發文問大家的想法。貼文一出，引起女生的熱烈討論，多數人都是不穿內衣派，「回到家第一件事就是脫掉內衣」，也有人提出自己的觀點，認為「不穿會下垂」，甚至有人笑稱「我都直接貼膠帶」。

有一名女生在Threads上發文，想問「各位女生睡覺時會不會穿內衣？」她意外發現，身邊多數女生都穿著內衣睡，想問大家「到晚上不應該解放嗎？勒整晚不會很不舒服嗎？」

不穿內衣派認為，回家就是要直接脫掉，「十幾年沒穿內衣睡覺了，穿了反而不好睡」、「只要回到家就不穿內衣了，睡覺為什麼要穿著」、「出門也不想穿，真的很舒服」、「回到家第一件事⋯解放胸部」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

會穿內衣派的人表示，主要是怕「會外擴鬆散」，「因為家裡有其他男性，不敢不穿」、「不穿會有一種很奇怪的感覺」、「因為不太喜歡感覺到前面有兩顆東西」，還有人分享了自己的經歷，「在日本遇過311之後，就連睡覺都是穿有罩杯的細肩帶」、「上次地震什麼都沒穿，超可怕」。

還有另一派自嘲「沒有這個問題」，「小奶一族，回家不穿，冬天穿厚衣服也不穿」、「我很小，沒這個問題，謝謝光臨」、「拿膠帶黏一黏就可以出門了」、「反正我那麼小沒下垂的問題嗚嗚嗚」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
陸控輝達涉違反「反壟斷法」　已立案展開調查
毒舌警害母女走上絕路　議員要求公布對話錄音檔
獨／北市夫妻街頭遇襲！加籍男鐵拳瘋狂輸出互告
桃機周邊大量坦克集結　畫面曝光
山下智久個資被公布！松機員工貼限動
快訊／夫「抱罕病妻14F丟下」！檢殺人罪聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

山下智久個資被公布！松機貴賓室員工貼限動　營運商：道歉檢討

「睡覺該穿內衣嗎？」她笑：在家不穿，出門貼膠帶就好

541處失智據點全面啟動！了解最適合長輩的「4種照護資源」選擇

年末發財啦！「5生肖」12月財富手到擒來　一路旺到年底

12月「超強運四生肖」　專家：財運亨通　事業迎高峰

冷氣團周末衝台「溫度3段式變化」　北部最凍體感剩9度

日本免稅店「這款泡麵狂掃30碗」他傻眼！釣一票同好讚：價差超大

興波咖啡徵人起薪4萬元「無經驗可」　唯一條件：至少來過

就醫「沒打麻醉」直接拔指甲！過程曝光　律師陰影重：十大酷刑

讀完書就工作「一生被錢追著跑」　他嘆普通人很可悲！網爆共鳴

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

陳傑憲開金口唱〈回到過去〉！　大巨蛋合體周杰倫3.8萬人超嗨

周杰倫再合體江蕙唱〈菊花台〉〈煙花易冷〉！　台下超多大咖...「三年二班」許光漢也來了

周杰倫台下超多大咖 「三年二班」許光漢也來了

高鐵爆搶位糾紛！女乘客水淋小孩　母反擊拿礦泉水倒她頭上

敘利亞反叛軍占領大馬士革！政府認了「總統阿塞德已倒台」

山下智久個資被公布！松機貴賓室員工貼限動　營運商：道歉檢討

「睡覺該穿內衣嗎？」她笑：在家不穿，出門貼膠帶就好

541處失智據點全面啟動！了解最適合長輩的「4種照護資源」選擇

年末發財啦！「5生肖」12月財富手到擒來　一路旺到年底

12月「超強運四生肖」　專家：財運亨通　事業迎高峰

冷氣團周末衝台「溫度3段式變化」　北部最凍體感剩9度

日本免稅店「這款泡麵狂掃30碗」他傻眼！釣一票同好讚：價差超大

興波咖啡徵人起薪4萬元「無經驗可」　唯一條件：至少來過

就醫「沒打麻醉」直接拔指甲！過程曝光　律師陰影重：十大酷刑

讀完書就工作「一生被錢追著跑」　他嘆普通人很可悲！網爆共鳴

住家養10對鸚鵡！鄰崩潰控「每天慘叫」　飼主挨罰辯：沒有持續叫

孫易磊明年目標支配下挑戰軟銀1至9棒　日本生菜難下嚥用一招解決

川普通話習近平！被問「是否護台？」曖昧回：從來沒這麼說

陸控輝達涉違反「反壟斷法」　已立案展開調查！

新北消防猛男月曆聯名萌犬！119元捐公益送火鍋料　APP限時搶購

宋家豪旅日第10年喊出目標50場　甲子園最難忘一勝有洋蔥

獨／北市夫妻街頭遇襲！加籍男借打火機遭拒　鐵拳瘋狂輸出互告

《老少女》太催淚！來賓哭到抽蓄原因曝　嚴藝文眼淚潰堤手抖：很心疼

仕高利達「開門就胡」好討喜　慕赫金色光束換新裝

新店榮工廠都更動土！捷運、公園、社宅全到位　預計2028完工

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

生活熱門新聞

女副院長：事情大條了！　「FB留言」醫界瘋傳

高鐵潑水事件　前美女列車長「指1點怪怪的」

被潑水小孩「爆噴X你X」全場愣：會不會太凶狠

對周杰倫失望！鐵粉曝「演唱會2亂象」

快訊／吹10級強風　「0度線恐壓境」挑戰強烈冷氣團時間曝

高鐵淋水媽再發文！曝雙方互相道歉了

目擊者曝「高鐵女是不小心的」：她很抱歉

RAP男點《告白氣球》惹罵！妻子3點駁斥：沒有愛秀

高鐵淋水媽護兒！她列3關鍵「法律站不住腳」：不值得

妻堅持住40萬月子中心！鄉民聽完戰翻

台女赴大陸手術！下體慘變鋸齒狀悲痛勸世

「才摸女友1部位」他手狂飄臭味　一票人懂：聞上癮

阿妹沒準備就被cue！「1點超猛」全場跪了

真有人為周杰倫「潛入下水道」？衛工處回應

更多熱門

相關新聞

男友「睡覺飄屍臭味」醒著很正常！過來人揭可能原因

男友「睡覺飄屍臭味」醒著很正常！過來人揭可能原因

近日一名女網友發文求助，稱男友在睡覺時會散發出類似「老鼠屍體」般的異味，讓她苦惱不已，沒想到文章曝光後，不少網友紛紛勸導她快帶男友去就醫。

不是親嘴！他吻「1部位」女友超愛

不是親嘴！他吻「1部位」女友超愛

女生有「3時段」千萬別去惹她！

女生有「3時段」千萬別去惹她！

「活跳跳生物」鑽耳！警助台東女送醫

「活跳跳生物」鑽耳！警助台東女送醫

穿了卻沒安全感！她好奇：內衣褲會買成套嗎

穿了卻沒安全感！她好奇：內衣褲會買成套嗎

關鍵字：

內衣睡覺女生胸部

讀者迴響

熱門新聞

女蹲地遭當眾洗頭！高鐵媽906字還原始末

高鐵搶位淋水糾紛　目擊者稱「小孩是熊孩」母批非事實

女副院長：事情大條了！　「FB留言」醫界瘋傳

獨力帶大孩子…母賠光畢生積蓄攜愛女走絕路

徐巧芯脫了　穿運動內衣聲援陳玉珍喊女權

即／照顧罕病妻累了　14樓窗戶推她摔落當場死亡

退休建築師顧病妻崩潰　抱她從14樓往下丟再自首

高鐵潑水事件　前美女列車長「指1點怪怪的」

30%台人有脂肪肝！「1類食物」能消滅　醫列清單一次看

罕病妻拒長照堅持要他顧！夫崩潰抱起丟下14樓亡

被潑水小孩「爆噴X你X」全場愣：會不會太凶狠

高鐵爆搶位糾紛　女乘客水淋小孩母反擊倒她頭

獨／內湖母女輕生雙亡　生前報案遭警嘲諷

對周杰倫失望！鐵粉曝「演唱會2亂象」

新婚夜婆婆宣讀4家規　新娘秒摘戒：直接離婚

更多

最夯影音

更多

周董最終場！正妹飛8hrs回台　大巨蛋外頂寒風「求1張票」

周杰倫寵粉「邊唱邊簽名在粉絲頭上」　她曝昆凌暖舉許願：寫〈可愛老婆〉給她！

高鐵女乘客為搶位「水淋小孩」　母反擊礦泉水倒她頭

周杰倫演唱會點告白氣球　Rap男曾是選秀節目選手

周杰倫DAY4／ 山下智久降臨大巨蛋同框林志玲　陳傑憲率中華隊現身！歐陽妮妮怕臨盆

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面