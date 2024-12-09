「睡覺該穿內衣嗎？」她笑：在家不穿，出門貼膠帶就好



▲女生睡覺會穿內衣嗎。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者陳香菱／綜合報導

對女生來說，內衣是個偉大的發明，就有人突然跟朋友討論到「睡覺時會不會穿內衣」這個話題，於是馬上發文問大家的想法。貼文一出，引起女生的熱烈討論，多數人都是不穿內衣派，「回到家第一件事就是脫掉內衣」，也有人提出自己的觀點，認為「不穿會下垂」，甚至有人笑稱「我都直接貼膠帶」。

有一名女生在Threads上發文，想問「各位女生睡覺時會不會穿內衣？」她意外發現，身邊多數女生都穿著內衣睡，想問大家「到晚上不應該解放嗎？勒整晚不會很不舒服嗎？」

不穿內衣派認為，回家就是要直接脫掉，「十幾年沒穿內衣睡覺了，穿了反而不好睡」、「只要回到家就不穿內衣了，睡覺為什麼要穿著」、「出門也不想穿，真的很舒服」、「回到家第一件事⋯解放胸部」。

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會穿內衣派的人表示，主要是怕「會外擴鬆散」，「因為家裡有其他男性，不敢不穿」、「不穿會有一種很奇怪的感覺」、「因為不太喜歡感覺到前面有兩顆東西」，還有人分享了自己的經歷，「在日本遇過311之後，就連睡覺都是穿有罩杯的細肩帶」、「上次地震什麼都沒穿，超可怕」。

還有另一派自嘲「沒有這個問題」，「小奶一族，回家不穿，冬天穿厚衣服也不穿」、「我很小，沒這個問題，謝謝光臨」、「拿膠帶黏一黏就可以出門了」、「反正我那麼小沒下垂的問題嗚嗚嗚」。