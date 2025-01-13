點民進黨兩大戰略錯誤！　賴中強：國會攻防不可以只是擋沒有攻

▲經民連智庫召集人賴中強。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院民進黨總召柯建銘近日放話將罷免國民黨區域立委，國民黨也表示將以罷制罷，兩黨劍拔弩張，朝野僵局恐將持續。對此，經民連智庫召集人賴中強11日表示，藍白在國會惡搞，但自己必須以此為例，民進黨賴清德政府面對朝小野大情勢，第一年所犯兩大戰略錯誤，第一，執政黨國會攻防不可以只是擋，沒有攻；第二，明知是少數，就不該把國會當成主戰場，應該把操之在己的法規命令全修正，請民進黨政府認清，這年頭，不可能有太平官！

賴中強表示，大家一方面看到警察退休年金所得替代率，要調高到退休時薪俸的80%，公教人員要求比照提高；另一方面，卻看到許多退休老人每月領取的各種津貼與年金加總不到八千元，難道國家稅收不應該優先用來保障國民符合人性尊嚴的最基本生活嗎？

賴中強表示，沒錯，藍白是在國會惡搞，推動只求討好特定群體的政策買票，不考慮社會公平正義與年金制度的永續。但是，自己也必須以此為例，指出民進黨賴清德政府面對國會朝小野大政治情勢，第一年所犯的兩大戰略錯誤。

賴中強指出，第一大戰略錯誤，執政黨國會攻防不可以只是擋，沒有攻。作為執政黨的權力與責任，就是設定政治議程，拋出福國利民的法案，說服全體國人，看藍白敢不敢反對，要不然，人民選你做什麼？

賴中強說，諷刺地是，台灣公民陣線第二十七號公民政綱的執筆人呂建德教授，恰恰是現任衛福部次長，民進黨政府是怎樣的黨內權力結構與政治文化，讓富有行政經驗的學者從政，依然有志未伸？

賴中強再指，第二大戰略錯誤，明知國會席次是少數，就不應該把國會當成主戰場，而應該把操之在己的法規命令、行政規則全盤檢討修正，作為施展政策的最重要手段。

賴中強再說，就算是《社會救助法》與《國民年金法》修正過不了國會這一關，那衛生福利部做為《社會救助法》的主管機關，是否也應認真考慮《社會救助法施行細則》該如何修正？

賴中強提到，更令人火大的，中資在台灣利用法規漏洞，如入無人之境，蘇貞昌前院長說要「把水龍頭關起來」，喊到卸任，經濟部官僚無動於衷。

賴中強指出，經民連出了一本書《揭開中資滲透台灣的假面》，具體指出馬政府任內，直接投資、證券投資、貿易法軍民兩用戰略性物資管制清單、對中技術合作及投資禁止類規範等四大法規漏洞，這些都是行政命令就可以改的，書已經在去年五月請卓榮泰院長轉交經濟部長與金管會主委，現在是有改了哪一條，哪一點了嗎？

最後，賴中強強調，政治，就是責任，台灣情勢，內外交迫，青鳥，會盡台灣公民的責任，也請民進黨政府諸君認清，這年頭，不可能有太平官！