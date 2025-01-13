藍委修法保北市3副市長　吳欣岱批急為蔣萬安解套卻忽略民意

▲基進黨秘書長吳欣岱批地制法修法是要幫蔣萬安解套。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨立委李彥秀、徐巧芯提案刪除地方制度法中250萬人門檻，將直轄市副市長由2人增為3人；李彥秀也提案將人口數達全國總人口數2%以上的縣市，得增設副縣（市）長1人。對此，台灣基進秘書長吳欣岱批評，李彥秀、徐巧芯提案修改地制法為台北市長蔣萬安解套，卻忽略人民要的是什麼。

吳欣岱表示，台北市人口逐年下滑早就是進行式，國民黨不趕緊想辦法改善市民的居住品質、增加設籍人口，竟然為了保住自己的官員，直接修法想保住第三個副市長的位子。難道人民給你們提出法案的權利，就是用來方便政治分贓的嗎？

吳欣岱指出，有沒有多一個副市長，根本不是人民在乎的重點，市民在乎的，是台北市拿了這麼多的資源，有沒有用在改善居住品質上。

吳欣岱質疑，各地餐廳林立，食安問題頻傳，政府有沒有花心思增設衛生局人力稽查；今年幼兒園兒虐案件紛紛爆出，政府有沒有改善教育局文化，讓裡面的官員們更加重視婦幼的權益；各種專業人力不足如公車司機、教師都缺工，市政府有沒有加強這些行業別的勞動權益保障？年節將至，這些普遍性的問題不見著墨，卻急著多保一個官，也難怪罷免的呼聲越來越高。