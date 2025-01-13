林俊憲稱二階後全力挺罷免　徐巧芯：這麼投機還想選台南市長？

記者鄭佩玟／台北報導

身兼民進黨主席的總統賴清德在民進黨中常會，針對「大罷免潮」定調為「屬於人民的權利，民進黨皆予以尊重」，但綠委林俊憲卻認為，民進黨應該在罷免連署通過門檻後，以全黨之力投入論述戰，「罷免行動確實應該要遍地開花，只挑一兩個軟柿子，反而更像報復。」國民黨立委徐巧芯今（13日）則嘲諷說，沒想到林俊憲這麼沒肩膀，怎麼會是快成功了，民進黨才支持，這種投機式的想法，是要選台南市長的人嗎？

▲徐巧芯譏諷林俊憲沒肩膀。（圖／記者屠惠剛攝）

林俊憲表示，在這個思路下，罷免行動確實應該要遍地開花，只挑一兩個「軟柿子」，反而更像報復。國民黨如果也要有樣學樣反制罷免，「好膽就來」，正好直接讓罷免潮升級成國會的「期中選舉」，互有攻防，反而讓未來的新國會更有民意代表性，可惜他們縮了。

徐巧芯對此諷刺，沒想到林俊憲這麼「沒guts」、沒肩膀，要支持柯建銘的大罷免，不是從頭開始就該支持嗎，還在等看二階段有沒有成功，要成功了民進黨才過去，「沒成功就不干我的事，沒肩膀的能當台南市長嗎？」她認為謝龍介跟林比，謝就勇於承擔直球對決。

徐巧芯說，本來柯建銘喊41個藍委都罷免，民進黨沒要跟進，林俊憲開第一砲要跟著柯，「槍在手跟我走，結果槍藏在褲子」，徐說這根本是投機想法，林俊憲要選市長，卻這麼沒責任、擔當，陳亭妃可能還比林有擔當。

