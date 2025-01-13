罷免吳思瑤、吳沛憶「連署書1天就破千」　 徐巧芯：都怪柯建銘

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨團總召柯建銘日前喊出「雙罷」，然而11日在民眾黨「111釘孤枝」抗議司法不公活動現場，也有人發放罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的罷免意向書。國民黨立委徐巧芯狠酸，柯建銘一直說要罷免國民黨41位立委，弄了老半天，結果吳沛憶、吳思瑤一天就拿到上千份連署書，「她們是非戰之罪」，只因柯亂講話，讓人覺得民進黨輸不起，民眾心裡的氣不打一處來，所以呼朋引伴，連署累積份數非常快。

▲國民黨立委徐巧芯狠酸柯建銘愛亂講話。（圖／記者屠惠剛攝）

徐巧芯痛批，柯建銘喊大罷免是「火上澆油」，這就是柯的臉書發文沒幾個綠委留言的原因，從那篇貼文之後看得出來，效果就是搞到吳思瑤，吳思瑤都著急死了，發春聯背後還要寫政績，還要拉著里長、宮廟主委來讚聲，因為她知道要是真的全台大罷免，第一個落馬就是她，「吳思瑤春聯要反著貼啊！政績要秀出來才是她發春聯的意義。」

徐巧芯說，親綠公民團體很多在6月左右就成立各地藍委的罷免粉專，很多連第一階段都難達到門檻，但柯建銘這樣攪和之後，吳思瑤、吳沛憶一天就湊齊8成一階段連署，大家都認為，民進黨只是想要奪權，根本輸不起，這樣能當罷免理由嗎，「很可笑。」

對於民進黨立委林俊憲主張公民團體若完成兩階段連署，民進黨就該全體介入，徐巧芯批評林「沒guts」，沒想到他這麼沒肩膀，要支持柯建銘的大罷免，不是從頭開始就該支持嗎，還在等看二階段有沒有成功，要成功了民進黨才過去，「沒成功就不干我的事，沒肩膀的能當台南市長嗎？」她認為謝龍介跟林比，謝就勇於承擔直球對決。

徐巧芯說，本來柯建銘喊41個藍委都罷免，民進黨沒要跟進，林俊憲開第一砲要跟著柯，「槍在手跟我走，結果槍藏在褲子」，徐說這根本是投機想法，林俊憲要選市長，卻這麼沒責任、擔當，陳亭妃可能還比林有擔當。

