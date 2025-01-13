　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

華盛頓郵報：洛杉磯野火恐為「山火復燃」導致

▲▼ 美國加州洛杉磯野火。圖為太平洋帕利薩德社區（ Pacific Palisades）遭大火肆虐過後景象。（圖／達志影像／美聯社）

▲華盛頓郵報推測，洛杉磯野火可能因元旦山火復燃導致。圖為太平洋帕利薩德社區遭大火肆虐過後景象。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州洛杉磯野火至今奪走24條人命，主要兩大火場控制率皆不到30%。如今外界焦點轉移至起火原因，華盛頓郵報取得消防人員無線電對話紀錄與目擊者證詞，加上比對衛星影像、照片等，研判洛杉磯野火很有可能源自元旦一場山火。

華郵分析指出，洛杉磯大火地點就在元旦山火的地點附近，就在剛跨完年的1月1日凌晨，消防人員前往高級住宅區太平洋帕利塞得（Pacific Palisades）東北部一處茂密灌木叢滅火，當時火勢延燒面積約3至4英畝，蔓延速度慢、風相對較小，儘管擁有近乎理想的條件，但火勢仍經4小時才取得控制。消防部門宣稱，將進行後續作業以確保不會再次發生火災。

只不過相隔多日，就是帕利塞德野火（Palisades Fire）7日爆發的30分鐘之後，消防員透過無線電表示，「火勢蔓延的起始點非常接近上次元旦山火的地方」。另據當地居民的說法，消防單位7日這天的反應，比元旦那天慢得多。

▲▼ 洛杉磯野火衛星照。（圖／NASA Earth Observatory）

▲消防員稱，「火勢蔓延的起始點非常接近上次元旦山火的地方」。圖為洛杉磯野火衛星照。（圖／NASA Earth Observatory）

2名專家向華郵表示，元旦火災殘留餘燼存在復燃的可能性。雪城大學地理與環境系榮譽教授班狄克斯（Jacob Bendix）稱，未熄盡的山火可能悶燒長達10天之久，接著藉由風勢復燃。

加州大學柏克萊分校機械工程學教授、火災科學家戈爾納（Michael Gollner）看了華郵取得的資料後表示，有可能是之前發生的火災在一周之內復燃導致野火，但也同意除非有進一步調查元旦火災現場或是其他外部因素，否則很難做出判斷。

洛杉磯大火,洛杉磯野火▲▼加州洛杉磯多個地區遭野火肆虐。（圖／路透）

▲美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）正展開相關調查。（圖／路透）

目前美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）正展開相關調查，發言人表示，ATF認證的火災調查員已進行初步了解，但調查尚未開始。當被問及當前野火是否因先前山火復燃導致時，洛杉磯消防機構提到，這是一項正在進行中的調查，團隊不會對此發表評論。

依據CNN統整數據，現階段還在延燒的火場如下：
帕利塞德野火（Palisades Fire）：燒毀2萬3713英畝土地，13%受控
伊頓野火（Eaton Fire）：燒毀1萬4117英畝土地，27%受控
赫斯特野火（Hurst Fire）：燒毀799英畝土地，89%受控

野火延燒面積已逾3.7萬英畝，換算下來超過半個台北市。富國銀行（Wells Fargo）估算，野火災損落在600億美元至1300億美元之間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
獨／鬼鬼未婚生女遭抨擊　好友安心亞「曝私下互動」心疼說話
八炯出車禍！　機車橫躺路面
「薑母鴨父子」勾結詐團水房　海賺30億
豪宅被燒！富豪砸重金「時薪6.6萬」聘私人消防員　網罵翻：自
染毒消失4年「一度傳下海陪酒」　澤尻英龍華近況驚豔
9天年假掰了？她崩潰「明年初四就開工」無法接受　全場吵翻了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

P罩杯女優驚曝「其實是罕病」　巨乳日常超痛苦：停不下來

女二手商店花200元挖寶　回家發現買到已停售「上萬元名牌包」

鄰居家燒成廢墟　洛杉磯居民靠「1根水管」保住家園

豪宅被燒！富豪砸重金「時薪6.6萬」聘私人消防員　網罵翻：自私

水泥牆引發空難？南韓發現「這7座機場」超危險　揪出航空公司違規

川普副手鬆口了？　范斯突爆「有1筆交易」將在格陵蘭成交

華盛頓郵報：洛杉磯野火恐為「山火復燃」導致

不畏鬧鬼傳聞　石破茂首度在日本首相公邸過夜

大喊「金正恩萬歲」引爆自盡！曝北韓士兵激進手段　至少3000人死傷

大發災難財！洛杉磯1.2萬房被燒毀　惡房東「租金喊漲77%」

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

王彩樺放送D奶自豪「我真的就很大」　蔡秋鳳「結屎面」張秀卿：不開心嗎

惡魔之火！洛杉磯驚見「火龍捲」　烈紅漩渦山坡上狂竄

【太有味道了！】上廁所無聊帶遊戲機邀隔壁對戰XD

妹子登合歡山慶生「引神偷」　蛋糕被鳥偷襲！下秒整顆甩飛

【菸蒂別再亂丟啦！】路過驚見溝下菸蒂起火...路人急提水滅火

P罩杯女優驚曝「其實是罕病」　巨乳日常超痛苦：停不下來

女二手商店花200元挖寶　回家發現買到已停售「上萬元名牌包」

鄰居家燒成廢墟　洛杉磯居民靠「1根水管」保住家園

豪宅被燒！富豪砸重金「時薪6.6萬」聘私人消防員　網罵翻：自私

水泥牆引發空難？南韓發現「這7座機場」超危險　揪出航空公司違規

川普副手鬆口了？　范斯突爆「有1筆交易」將在格陵蘭成交

華盛頓郵報：洛杉磯野火恐為「山火復燃」導致

不畏鬧鬼傳聞　石破茂首度在日本首相公邸過夜

大喊「金正恩萬歲」引爆自盡！曝北韓士兵激進手段　至少3000人死傷

大發災難財！洛杉磯1.2萬房被燒毀　惡房東「租金喊漲77%」

雲林麥寮肉鵝場爆發H5N1！　動防所撲殺402隻肉鵝、列管12禽場

自爆找過王婉諭！蔡壁如：就算黨內不高興　也應團結「敵人的敵人」

印度爆「30多人集體掉髮」詭異現象！醫揭病因：會禿頭

《白月梵星》7台詞：如果我的路是走下去，那你的路就是放下

金融創新邁向國際　玉山發行結構型商品連結合作編製ESG指數

花蓮便當店遭砸！1男凌晨「3度折返砸店」　調監視器驚見前親家

45%竹笙檢出農藥、重金屬！北市抽驗年節食品　違規品項一次看

網紅八炯「車禍被追尾」　機車躺路面！網友毛爆：想起陳梅慧

通緝犯逃2年躲民宅！高雄警攻堅　搜出MPX衝鋒槍、克拉克手槍

公寓房價漲幅勝大樓　新竹縣5年漲1.24倍最劇烈

2歲兒見母討奶喝「拍乳扯衣」 媽咪無奈QQ：在外也這樣

國際熱門新聞

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

南韓肺炎死者激增　殯儀館、火葬場客滿

低溫急凍被冷醒！醫揭棉被「三明治蓋法」

洛城火不停　一條件改變前不可能滅火

洛杉磯野火還在燒！「魔鬼風」要來了

德國人病假天數創新高！老闆們請偵探抓

川普再批加州官員無能：到底什麼問題

太空人拍下野火俯瞰視角　衛星照曝超厚濃煙

慈濟志工援洛杉磯野火　巧遇哈利王子

日電車駕駛陸續不適　「中電病」謠傳

洛杉磯大火24死　當局發布用水警告

加州野火狂燒沒水救！原因恐在這對夫婦

無家可歸　受傷動物湧入洛杉磯收容所

更多熱門

相關新聞

災難財！洛杉磯房東　租金喊漲77%

災難財！洛杉磯房東　租金喊漲77%

洛杉磯野火7日延燒至今，已焚毀逾1.2萬棟建築，奪走至少24條人命，成千上萬居民失去家園、流離失所，如今卻又面臨天價租金與旅宿費用，因為當地竟有房東罔顧法律，非法提高租金，大發災難財。

住家被燒成廢墟　女意外發現保溫杯沒事

住家被燒成廢墟　女意外發現保溫杯沒事

因野火延賽3場！NBA洛城比賽明重啟

因野火延賽3場！NBA洛城比賽明重啟

洛杉磯大火24死　當局發布用水警告

洛杉磯大火24死　當局發布用水警告

絕望視角！野火眼前狂燒「無路可逃」

絕望視角！野火眼前狂燒「無路可逃」

關鍵字：

洛杉磯野火山火華盛頓郵報北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

愛雅突同框老公鞠躬道歉　新婚16天喊：請再給我們時間

SJ金希澈車禍「早被判為殘疾人士」　瞞了20年：不想承認生病的事⋯

比睡滿8小時重要！研究揭「1作息」可降低死亡率

韓變態軍人「埋伏廁所」暴力性侵　砍殺噴血

日男潛水耳膜破裂溺斃　判賠2千萬創紀錄

他性侵乳牛遭踢死「還戴著保險套」

志願役「賠錢退伍」暴增4倍！　國軍人力流失嚴重

快訊／今晨剩1.3℃　鄭明典PO圖「缺了一塊」

台股狂殺500點揪元兇！法人：美國經濟數據太好　壓縮降息空間

「2職業」最不易因阿茲海默症死亡！900萬人研究認證

200萬人被錢香醒！8檔台股ETF今入帳160億　00919豪撒近百億

中居正廣出手摸宮澤理惠！木村拓哉「1動作護花」

快訊／今晨2.1℃新低溫　明轉雨又有冷氣團

直擊／AV女優孟若羽激戰黑人：26cm吃到吐！《鮑魚遊戲2》拍完失憶了

「請救我出來！」　新莊水泥封屍靈異內幕

更多

最夯影音

更多

楊丞琳和男星合唱〈年輪說〉李榮浩「台下緊盯」XD

北市27歲警鳴笛值勤遭轎車撞飛！事發瞬間曝光

雨琦談(G)I-DLE續約 「想賺錢早走了！」

宋慧喬首度拍Vlog　靈機一動「是車銀優❤」

台南2億超跑車隊迎娶　新娘車是勞斯萊斯！

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面