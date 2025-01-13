華盛頓郵報：洛杉磯野火恐為「山火復燃」導致

▲華盛頓郵報推測，洛杉磯野火可能因元旦山火復燃導致。圖為太平洋帕利薩德社區遭大火肆虐過後景象。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州洛杉磯野火至今奪走24條人命，主要兩大火場控制率皆不到30%。如今外界焦點轉移至起火原因，華盛頓郵報取得消防人員無線電對話紀錄與目擊者證詞，加上比對衛星影像、照片等，研判洛杉磯野火很有可能源自元旦一場山火。

華郵分析指出，洛杉磯大火地點就在元旦山火的地點附近，就在剛跨完年的1月1日凌晨，消防人員前往高級住宅區太平洋帕利塞得（Pacific Palisades）東北部一處茂密灌木叢滅火，當時火勢延燒面積約3至4英畝，蔓延速度慢、風相對較小，儘管擁有近乎理想的條件，但火勢仍經4小時才取得控制。消防部門宣稱，將進行後續作業以確保不會再次發生火災。

只不過相隔多日，就是帕利塞德野火（Palisades Fire）7日爆發的30分鐘之後，消防員透過無線電表示，「火勢蔓延的起始點非常接近上次元旦山火的地方」。另據當地居民的說法，消防單位7日這天的反應，比元旦那天慢得多。

▲消防員稱，「火勢蔓延的起始點非常接近上次元旦山火的地方」。圖為洛杉磯野火衛星照。（圖／NASA Earth Observatory）

2名專家向華郵表示，元旦火災殘留餘燼存在復燃的可能性。雪城大學地理與環境系榮譽教授班狄克斯（Jacob Bendix）稱，未熄盡的山火可能悶燒長達10天之久，接著藉由風勢復燃。

加州大學柏克萊分校機械工程學教授、火災科學家戈爾納（Michael Gollner）看了華郵取得的資料後表示，有可能是之前發生的火災在一周之內復燃導致野火，但也同意除非有進一步調查元旦火災現場或是其他外部因素，否則很難做出判斷。

▲美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）正展開相關調查。（圖／路透）

目前美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）正展開相關調查，發言人表示，ATF認證的火災調查員已進行初步了解，但調查尚未開始。當被問及當前野火是否因先前山火復燃導致時，洛杉磯消防機構提到，這是一項正在進行中的調查，團隊不會對此發表評論。

依據CNN統整數據，現階段還在延燒的火場如下：

帕利塞德野火（Palisades Fire）：燒毀2萬3713英畝土地，13%受控

伊頓野火（Eaton Fire）：燒毀1萬4117英畝土地，27%受控

赫斯特野火（Hurst Fire）：燒毀799英畝土地，89%受控

野火延燒面積已逾3.7萬英畝，換算下來超過半個台北市。富國銀行（Wells Fargo）估算，野火災損落在600億美元至1300億美元之間。