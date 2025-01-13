南投焚化爐說明會爆衝突！百人怒吼「無效」　名間鄉長：誓死反對

▲南投縣府舉辦焚化廠選址說明會，抗議民眾與警方爆發衝突。（圖／記者高堂堯攝，下同）



記者高堂堯、黃資真／南投報導

南投縣府計畫在名間鄉新民村興建垃圾焚化廠，並已完成空氣擴散模擬等分析，今(13日)下午3時30分舉辦10場地方說明會，首站在名間鄉代天宮舉行，但名間鄉民極力反對，在彰化縣環保聯盟帶領下到現場怒吼抗議，更與警方爆發推擠衝突，現場相當混亂。

頭綁布條的彰化縣環保聯盟理事長張淑英拿著麥克風，不斷怒吼「反對焚化爐」、「會議無效」、「許淑華違法在先」，名間鄉長陳翰立也強調「誓死反對興建焚化爐」，而南投分局長帶員在現場控制秩序，更舉牌警告眾人已違反集會遊行法，要求立即解散。

▲彰化縣環保聯盟理事長張淑英頭綁布條，激動喊麥抗議。



衝突過程中一輛懸掛署名「反焚化爐自救會」、「許淑華下台」等標語的戰車亂入廟埕，一度升高情勢；不過司機後來被勸退將車開出廟埕，正反雙方也逐漸願意入席參與說明會，除了不時互相叫囂謾駡，會議目前持續進行中。

南投願景工作室聲明指出，南投縣政府黑箱選址焚化爐設在農業水源區——名間鄉新民外埔段，且該地不僅是供應南投和彰化兩縣生活及灌溉用水的「同源圳」與「八堡圳」取水口，也是雲林縣「林內自來水廠」上游，焚化爐新建將對南投、雲林、彰化縣民健康、食品安全造成危害，興建焚化爐不利於資源循環，會排放有毒空污還會增加有害廢棄物灰渣。

▲警方舉牌警告。



南投縣環保局長李易書則解釋，經過半年時間完整模擬焚化廠汙染、影響範圍後，確認對環境影響低，在嚴格標準下，可以順利解決南投垃圾。

▲有抗議鄉民將掛有「許淑華下台」布條的貨車開進現場。