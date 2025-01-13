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社會 社會焦點 保障人權

80歲嬤急匯百萬「要幫兒買房」　 北投警銀聯手阻詐保住血汗錢

記者黃宥寧／台北報導

北市北投分局永明派出所日前成功攔阻一起高齡詐騙案，80歲阿霞（化名）奶奶準備匯款100萬元作為「兒子買房的頭期款」，所幸銀行行員發現異常，機警通報警方。警方到場後，阿霞起初堅持「兒子在上班，別打擾他」，但經警方與行員耐心勸說，最終成功阻止這筆血汗錢落入詐騙集團手中，挽回一場悲劇。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市老婦領百萬匯款遭疑，北投警方攔阻詐騙保住血汗錢 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方表示，阿霞當日欲在銀行臨櫃匯款新台幣100萬元，行員察覺有異立即通報永明派出所。警員游竣強迅速趕到現場，與行員聯手進行勸導。阿霞堅稱款項是兒子準備買房的頭期款，不願打擾正在上班的兒子。經警方及行員耐心解釋詐騙手法，並建議阿霞與兒子核實，阿霞終於撥通兒子的電話確認，發現並未接獲兒子借款的要求，隨即打消匯款念頭。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲警員游竣強迅速趕到現場，與行員聯手進行勸導。（圖／記者黃宥寧翻攝）

根據警方調查，詐騙集團常冒充親人或熟人，利用「借款買房」「醫療急需」等藉口向受害人索款，此案屬典型手法。北投分局提醒民眾，詐騙案件類型多樣化，尤其高齡者是主要目標，包括假投資、假檢警、猜猜我是誰等形式，民眾應提高警覺，對於突如其來的借款要求，務必核實身份，多方查證後再進行匯款，切勿輕信電話或簡訊內容。

據統計，北投分局113年成功與金融機構合作攔阻119起詐騙案件，挽回民眾損失高達新台幣1億1,271萬餘元。警方呼籲，民眾如發現疑似詐騙情形，應立即撥打165反詐騙專線或通知警方，以保護自身財產安全。

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